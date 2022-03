NICKSON Agasirwe eyali musajja w’eyaliko Ssabapoliisi we Ggwanga Gen. Kale Kayihura kyadaaki aleteddwa mu kkooti y’amaggye etuula e Makindye oluvanyuma lw’emyaka 4 nga ali mu nkomyo.

Agasirwe ono ye yali akulira ebikwekweto mu poliisi ye Ggwanga avunanibwa emisango okuli ogw’okulemererwa okukuuma eby’okulwanyisa ebikozesebwa mu ntalo, okuyambako saako abawamba abantu saako n’okwenyigira ye kenyini mu kuwamba abantu saako n’okubeera ne by’okulwanyisa mu ngeri emenya amateeka.

Okuletebwa kidiridde okusaba okwatekebwayo bannamateeka be eri akulira kkooti ya maggye Gen. Andrew Gutti, nga bagamba nti omuntu wabwe ono atawanyizibwa ekirwadde kya Pulesa nga mu kiseera kino yetaaga okufuna obujjanjabi obwenjawulo ebweru we kkomera.

Ono yakwatibwa mu mwaka gwa 2018 ne yali mukamaawe Gen. Edward Kale Kayihura, Joel Aguma, Abel Kitagenda nabalala abakyali mu kkomera lya maggye e Makindye.

Mu kiseera kino Gen. Gutti yalindiridwa okusalawo oba ateebwa oba addizibwa mu kkomera ….

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com