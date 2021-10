MINISITA avunanyizibwa ku kulondoola eby’enfuna bye Ggwanga Peter Ogwanga ayongedde okutaama bwasazeewo okukwata abakozi ba Gavumenti 6 era ne baggalirwa mu Disitulikiti ye Bugiri nga entabwe eva ku kuba nti bano baakola emirimu mu ngeri ya gadibe ngalye mu nsimbi empitirivu ezawebwayo Gavumenti.

Abakwatiddwa kuliko abakulira eby’ensimbi mu Disitulikiti saako n’abakola kukuzimba ebizimbe ebiteekebwamu ensimbi Gavumenti eyawakati.

Bano okukwatibwa kiddiridde Minisita ogwanga okulambula ebizimbe eby’enjawulo okuli amalwaliro saako n’amassomero bye yasanze nga biri mu mbeera mbi nnyo kyokka nga Gavumenti yawereza ensimbi bukadde n’abukadde okubizimba.

Bino byabaddemu enjatika saako n’okuba nga omusennyu guyiika buyiisi ekilaga nga byazimbibwa mu mbeera ey’okukekkereza ebizimbisibwa abakulu basobole okufissa ensimbi ennyingi, Ogwanga kye yagambye nti tajja kukikkiriza.

Yalagidde abaali mu kuteekateeka emirimu gino bonna bakwatibwe era ne balondobamu abakozi ba Gavumenti 6 ne balinyisibwa Kabangali ya Poliisi wakati mu kukayana.

Ono era yalagidde akulira Poliisi ye Bugiri okukwata omusilikale we eyabadde agezaako okulabula omu ku bakozi ba Gavumenti adduke nga Minisita tanatuuka kyokka naye nakwatibwa nagattibwa ku bakozi ba Gavumenti abakwatiddwa.

Bano bagenda kuggulwako emisango gy’okukozesa obubi ensimbi za Gavumenti.

Ogwanga yagambye nti tagenda kussa mukono yadde okuttira ku muntu yenna ku riiso naddala nga yabulankanya ensimbi y’omuwi w’omusolo, nagamba nti kawefube gwe yatandika alina okuggwa nga waliwo ekikyusiddwa mu ntambula ye mirimu gya Gavumenti.

Minisita Ogwang ennaku zino atambula okwetoloola e Ggwanga lyonna nga alambula emirimu egyateekebwamu ensimbi Gavumenti eyawakati okulaba engeri gye gy’atambulamu okuli enguudo, amassomero, amalwaliro, ebizimbe okuli ebya zi Disitulikiti n’amagombolola.

Ono era ennaku zino abatuuze mu bitundu eby’enjawulo batandise okumusaba atuukeko mu ma Disitulikiti gaabwe asobole okugogola obubbi obuliyo.

