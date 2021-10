ABAKULEMBEZE b’ekibiina kya Uganda Peoples Congress UPC baagala Dr. Kiiza Besigye ab’etondere olw’okuyingiza ekibiina kyabwe mu kisinde kya People’s Front For Transtion PFT nga tabebuzizaako.

UPC yewunya nti Dr. Besigye tabawandiikirangako yadde okukubira ku mukulembeze waabwe akasimu ku bye kisinde kya PFT, nti kyokka baabadde bali awo nga bawulira nti ne UPC eri wamu nabo ekintu ekyabakoze obubi ddala kubanga tebalina kye bamanyi nga ekibiina.

“Abantu abagambibwa okukiikirira UPC mu nkiiko za PFT tetubamanyi yadde, abo bannakigwanyizi era ekibiina tekibatumangako kutukiikirira wantu wonna” Sharot Oyat Arach omwogezi wa UPC bwe yategezezza bannamawulire ku kitebe kye kibiina ku kizimbe kya Uganda House.

Oyat yategezezza nti abantu abagenze ku lwe kibiina tebalina mukulu yabatumye nagamba nti bbo tebali kitundu ku bikolebwa PFT, yadde ebigendererwa byabwe.

Kinajjukirwa nti Munnamateeka Peter Walubiri akulira ekiwayi ekyekutula ku UPC abadde ajja yeetaba mu nkiiko zonna eza PFT era nga yeeyanjula nga owa UPC ab’ekiwayi kya Jimmy Akena kye bagamba nti kikyamu.

Bano baagala Dr. Besigye n’abakulembeze ba PFT okubeetondera olw’okubayingiza mu kintu kye bagamba nti teabakimanyiiko mutwe n’amagulu.

Kino era kizeewo oluvanyuma lwe nnaku ssi nnyingi nga UPC ewangudde omusango ogwagiwawabirwa Walubiri ne kiwayi kye nga bawakanya obukulembeze bwa Jimmy Akena okuba Ssenakaggale wa UPC.

UPC nayo yegasse ku kibiina kya DP eky’asooka okwesammula ekisinde kya PFT, nga bagamba nti banaabwe abagendayo okuli Sam Lubega Mukaaku, Mike Mabikke, Kenneth Paul Kakande nabalala baali beenonyeza byabwe nga abantu ssi ku lwakibiina.

NUP nayo amyuka omwogezi waayo Waiswa Mufumbiro yategezezza nti nabo tebagenda kwegatta ku kye yayise ba nnamba lujega, abatakyalina kye bagamba bannaUganda.

