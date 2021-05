EYESIMBAWO ku lulwe yekka Ivan Sempijja teyasanze lusozi lwonna kuwangula munnakibiina kya National Unity PlatformAaron Oguttu mu kulonda okwabadde okwa kassameeme okw’omukulembeze we Ttendekero lino owe 86.

Oguttu owa NUP yafuna kaadi ye kibiina oluvanyuma lw’okujjamu Judith Nalukwago naye eyali yafuna kaadi ye kibiina oluvanyuama lwe bigambibwa nti yali akwatiddwa nasibwa.

Okulonda kuno kwagenze okuggwa nga Sempijja akwetisse n’obululu 2069, ate Oguttu yafunye 1294 okuva mu Ttendekero lyonna.

Ssempijja kati asuubirwa okulonda abantu baagenda okukola nabo mu lukiiko olukulembera abayizi e Makerere.

Ono yadidde Julius Kateregga mu bigere eyalondebwa gye buvuddeko okukiikirira ekitundu kya Makerere University ku lukiiko lwe kibuga Kampala.

Kateregga asuubirwa okuwayo obuyinza mu banga elitali lye wala eri Ssempijja olwo naye atandikire awo.

Mu bimu ku bisuubirwa Ssempijja okukwatako amangu ddala mulimu okwongezayongeza ensimbi ze bisala ebye ssomero ebyekanama buli olukya, okumala gagobagoba abayizi okuva mu Yunivasite ne bilala bingi.

For marriage, family, love, job/promotion. Goodluck in your business/lottery, court cases, diseases and other Spells kindly call Kiwanga Doctors on +254 769404965 or CLICK HERE

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com