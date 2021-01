FRED Nyanzi mukulu wa Hon Kyagulanyi Sentamu ebigambo tebimutambulidde bulungi oluvanyuma lw’omulamuzi wa Kooti ye Mengo Esther Nansambu okugoba omusango gwe yateekayo nga ayagala okubala obululu mu Kampala Central kuddibwemu olw’emivuyo gy’agamba egy’etobeka mu kulonda nga 14 omwezi guno.

Mu mpaaba ye Nyanzi yali yasaba omulamuzi atunule mu nsonga ze mwalumiririza munne Muhammad Nsereko gwe yavuganya naye okugulirira eb’ebyokulonda ne bakyusakyusa ebyava mu kulonda olwo ne bamuwa obuwanguzi.

Bwabadde awa ensalawo ye Omulamuzi Nansambu agambye nti, Omuwaabi Nyanzi yalemererwa okuleeta obujulizi obuluma Nsereko n’akakiiko ke by’okulonda, nagamba nti ono obulinga obujulizi bwe yaleeta bwali bwa ngambo ekitakkirizibwa mu mateeka bwatyo okysaba kwe nakugoba.

Nyanzi yavuganyiza ku bendera ya kibiina kya National Unity Platform era naafuna obululu 15,975 ate munne Nsereko n’afuana obululu 16,998.

Ebimu ku bifo Nyanzi bye yali ayagala biddibwemu okubala obululu mwalimuBalikuddembe Primary school, KCCA Primary school, Seroma Parking Yard, All Saints, Martin Road, Old Kampala SS, National Theatre ne bialala.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com