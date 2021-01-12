President Yoweri Museveni has reshuffled Resident District Commissioners(RDCs) ahead of Thursday’s general elections.
Museveni’s Senior Press Secretary Don Wanyama confirmed the development.
“Kaguta Museveni has reshuffled resident district commissioners. Full list to be publicized shortly,” Wanyama said on Tuesday.
“In Exercise of the Powers conferred on the President of Uganda by Articles 99 and 203 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda (as amended), I hereby, appoint the following persons as Resident District Commissioners and Deputy Resident District Commissioners, respectively, “President Museveni said.
See list:
RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
|SNO
|NAMES
|DISTRICT
|1
|NAJJUMA JULIET SENKOOLE
|ABIM
|2
|TABAN DATA PETER
|ADJUMANI
|3
|ONYUK ANDREW
|AGAGO
|4
|BARASA OGAJO SULEIMAN
|ALEBTONG
|5
|NALONGO EVA KWESIGA
|AMOLATAR
|6
|BWALATUM MICHEAL OKIRING
|AMUDAT
|7
|EYAL LILLY
|AMURIA
|8
|OCENG OSBORN
|AMURU
|9
|NGABIRANO EMMY B.
|APAC
|10
|AYIKOBUA FESTUS
|ARUA
|11
|OROCHI MARTIN
|ARUA CITY
|12
|CHESOL TOM
|BUDAKA
|13
|WOPUWA GEORGE
|BUDUDA
|14
|NYAKAHUMA GODFREY
|BUGIRI
|15
|GULUME RICHARD BALYAINO
|BUGWERI
|16
|AHARIKUNDIRA AFRICANO
|BUHWEJU
|17
|KAGAAYI JANE FRANCIS
|BUIKWE
|18
|OKISWA GEOFREY
|BUKEDEA
|19
|SENKUNGU TEOPISTA
|BUKOMANSIMBI
|20
|CHEROP ESTHER SOET
|BUKWO
|21
|PAAK PETER PEX
|BULAMBULI
|22
|BAHEBWA LONGINO
|BULIISA
|23
|ASIIMWE AMOS BANGYI
|BUNDIBUGYO
|24
|TIBEMANYA JOLLY
|BUNYANGABU
|25
|ASIIMWE JANE MUHINDO
|BUSHENYI
|26
|ACHILA JOHN ROBERTS REX
|BUSIA
|27
|BAYOOLE STANLEY
|BUTALEJA
|28
|LUBWAMA SULAIMAN
|BUTAMBALA
|29
|MITALA EMMA
|BUTEBO
|30
|TILUTYA GODFREY
|BUVUMA
|31
|OGWANG ODYERO RICHARD
|BUYENDE
|32
|ONYIK OGWAL BOSCO
|DOKOLO
|33
|MBABAZI ROGERS
|FORT PORTAL CITY
|34
|ASIIMWE STEVEN
|GOMBA
|35
|ODONG STEPHEN LATEK
|GULU
|36
|VACANT
|GULU CITY
|37
|TUMWEBAZE YOSAM
|HOIMA DISTRICT
|38
|KISEMBO ARAALI
|HOIMA CITY
|39
|BASONGOKA MARY KAMADUKA
|IBANDA
|40
|MATENDE THOMAS
|IGANGA
|41
|MUHANGI HERBERT
|ISINGIRO
|42
|MWESIGWA DEBORAH
|JINJA DISTRICT
|43
|MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)
|JINJA CITY
|44
|OKIRYA CRIS MIKE
|KAABONG
|45
|NANDINDA DARIUS
|KABALE
|46
|AYESIGA JULIAN
|KABAROLE
|47
|SEGAWA JIMMY EBIL
|KABERAMAIDO
|48
|RUTERAHO LILIAN
|KAGADI
|49
|KIKOOLA DANIEL
|KAKUMIRO
|50
|KALIKWANI PAUL MWIDU
|KALAKI
|51
|MUGUME APOLLO
|KALANGALA
|52
|BILLY JANET MULINDWA
|KALIRO
|53
|TUKAKIRIZA CALEB
|KALUNGU
|54
|HUDU HUSSEIN
|KAMPALA
|55
|MUTEMO ROBERT
|KAMULI
|56
|MUCUNGUZI GEOFREY
|KAMWENGE
|57
|SENGOOBA SEKANDI SHAFIQ
|KANUNGU
|58
|KYEYUNE SSENYONJO
|KAPELEBYONG
|59
|MAGUNDA GEORGE
|KAPCHORWA
|60
|MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL
|KARENGA
|61
|NAMULINDWA PHEOBE
|KASANDA
|62
|WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)
|KASESE
|63
|EKOOM JOHN STEPHEN
|KATAKWI
|64
|MADOI ELIJAH
|KAYUNGA
|65
|SABIITI KASHAKA RUTH
|KAZO
|66
|DEBORAH MBABAZI
|KIBALE
|67
|SSEBYALA BADRU
|KIBOGA
|68
|KIKOMEKO MWANAMWOIZA M.
|KIBUKU
|69
|TUMUSIIME AMULAN
|KIKUUBE
|70
|MUGISHA PETER
|KISORO
|71
|BISOBORWA PETER
|KITAGWENDA
|72
|KOMAKECH WILLIAM
|KITGUM
|73
|MUHINDO BAZARWA A.
|KIRUHUURA
|74
|DEBELE PETER
|KIRYANDONGO
|75
|NSUBUGA MAYANJA SAZIR (DR.)
|KOBOKO
|76
|MUTATA BUGA (RTD CAPT.)
|KOLE
|77
|LOGIRO NGOROK PETER
|KOTIDO
|78
|KABUYE NIXON NUWAGABA
|KUMI
|79
|KUMAKECH SALIM
|KWANIA
|80
|BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM
|KWEEN
|81
|KABOYO DAVID
|KYANKWANZI
|82
|ASIIMWE GRACE KAKWENZA
|KYEGEGWA
|83
|BWEBALE GUME APOLLO
|KYENJOJO
|84
|DUMBA MOSES
|KYOTERA
|85
|KIDEGA NABINSON JAMES
|LAMWO
|86
|BATEGANA BAKALE SADIQ
|LIRA
|87
|EGOLE LAWRENCE EMMY
|LIRA CITY
|88
|LILIAN NAKAWESI
|LUUKA
|89
|ROSE BIRUNGI
|LUWERO
|90
|JUUKO KASIITA APOLLO
|LWENGO
|91
|KAMWINE HELLEN CATHERINE
|LYANTONDE
|92
|AKELLO ALICE OPIO
|MADI-OKOLLO
|93
|WASHAKI AHAMAD
|MANAFA
|94
|OYAA NAHORI AWUA
|MARACHA
|95
|AKATUHEBWA ERIASTO
|MASAKA
|96
|BAMWINE FRED
|MASAKA CITY
|97
|KIRABIRA KOBUSINGE ROSE
|MASINDI
|98
|SHILAKU JAMES
|MAYUGE
|99
|NASIKE ASUMIN
|MBALE
|100
|NAMAKANDA PAMELA WATUWA
|MBALE CITY
|101
|MBETEGYERIZE GODFREY
|MBARARA
|102
|MWESIGYE K. JAMES (RTD LT. COL.)
|MBARARA CITY
|103
|NASIIMA ADDAH
|MITOOMA
|104
|SSENTONGO HAMAN
|MITYANA
|105
|KAYIZI ASANASIO
|MOROTO
|106
|MODO DAVID
|MOYO
|107
|BYABASAIJA M. ROSEMARY
|MPIGI
|108
|NYAKWERA MARY BAGUMA
|MUBENDE
|109
|NABITAKA FATUMA NDISABA
|MUKONO
|110
|ODONGO MILTON
|NABILATUK
|111
|LABEJA BOB WILLIAMS
|NAKAPIRIPIRIT
|112
|NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA
|NAKASEKE
|113
|MUGANGA DAN
|NAKASONGOLA
|114
|KAKOOZA KASUMBA YAHAYA (CAPT.)
|NAMAYINGO
|115
|LUBEGA KADDUNABI ABUBAKER
|NAMISINDWA
|116
|SEMPALA AMOS KIGOZI
|NAMUTUMBA
|117
|KIGAI MOSES WAMOTO
|NAPAK
|118
|ABAK ROBERT
|NEBBI
|119
|ONORIA AMBROSE
|NGORA
|120
|KAWAMARA RUHUGA MISHAC
|NTOROKO
|121
|BAKUNDA GEORGE
|NTUNGAMO
|122
|AKELLO EBONG AGNES
|NWOYA
|123
|GORE GOFFIN
|OBONGI
|124
|AKANY SUSAN
|OMORO
|125
|OMARA CHRISTOPHER
|OTUKE
|126
|AKULU JILIAN
|OYAM
|127
|OKEE DUSMAN
|PADER
|128
|TOKO SHUAIB
|PAKWACH
|129
|MAYANJA FARIDAH MPIIMA
|PALLISA
|130
|MUBIRU CHARLES
|RAKAI
|131
|RWAKIFARI PETER K.
|RUBANDA
|132
|NAKAMYA HARRIET
|RUBIRIZI
|133
|MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B.
|RUKIGA
|134
|KAGUTA AYEBAZIBWE DAN
|RUKUNGIRI
|135
|TURYABAGYENYI EMMY K.
|RWAMPARA
|136
|WALUGEMBE RAMADHAN (RTD LT.)
|SEMBABULE
|137
|MUGABI MARTIN
|SERERE
|138
|KYERERE FRANK BESIGYE
|SHEEMA
|139
|WABULE PATIENCE
|SIRONKO
|140
|ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT
|SOROTI
|141
|AJILONG B. MODESTAR
|TEREGO
|142
|OWOLE NIXON
|TORORO
|143`
|JUSTINE MBABAZI
|WAKISO
|144
|ANGOLERE CAROLINE
|YUMBE
|145
|KAJOYINGI ANDREW KIWANUKA
|ZOMBO
DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
|SNO
|NAMES
|DISTRICT
|1
|ACHAM PROSCOVIA
|ABIM
|2
|MUGWERI MOSES
|ADJUMANI
|3
|AKWETEIREHO JONATHAN
|AMOLATAR
|4
|KEDI RONALD ONGODIA
|AMURIA
|5
|MODO AUGUSTINE
|AMURU
|6
|AZABO MAHAD KASSIM
|APAC
|7
|OCEN ROBERT
|ARUA
|8
|NSEKO ANTHONY
|BUGIRI
|9
|TIITWE RHONDAH KAGAAGA
|BUIKWE
|10
|ICHOGOR CHARLES
|BUKEDEA
|11
|ASABA DAVID
|BUKOMANSIMBI
|12
|MUHANGUZI UMAR BAHANDE
|BUNDIBUGYO
|13
|BATUUZE NAMARA LOY
|BUSHENYI
|14
|TUSUUBIRA MATHEW
|BUSIA
|15
|NAMAGOGWE HAJJARA
|BUTALEJA
|16
|KIGONGO JUMA
|BUVUMA
|17
|OREE TOM
|GULU
|18
|TABAARO RICHARD
|HOIMA
|19
|KATABAZI SEIF
|IBANDA
|20
|OGALO BWIRE PAUL
|IGANGA
|21
|TUSIIME GIDEON KASIISI
|ISINGIRO
|22
|MUBIRU MIKE
|JINJA
|23
|EPITU GADY
|KAABONG
|24
|NUWAGIRA NICHOLAS
|KABAROLE
|25
|AYIPO CLARE
|KABERAMAIDO
|26
|NANYANZI SARAH
|KALANGALA
|27
|BAKUNDA ABEL
|KALUNGU
|28
|NDEGWE HAWA NAMUGENYI
|KAMPALA CENTRAL
|29
|KATO DAUDA
|KAMPALA KAWEMPE
|30
|MUKOOZA RONALD
|KAMPALA MAKINDYE
|31
|BURORA HERBERT ANDERSON
|KAMPALA NAKAWA
|32
|KABUNGA SENTAMU DANIEL
|KAMPALA RUBAGA
|33
|KASADAH SARAH MWEBAZE
|KAMULI
|34
|NYAKATEMBA REUBEN
|KAMWENGE
|35
|GAD RUGAJU
|KANUNGU
|36
|TWOYEM KENNETH CHEMONGES
|KAPCHORWA
|37
|MASEREKA JOSHUA
|KASESE
|38
|OKORI DENIS
|KATAKWI
|39
|MUKOSE JAMES M.
|KAYUNGA
|40
|NANSHEMEZA CAROLINE K.
|KIBAALE
|41
|KEITA KAGABI DOREEN
|KIBOGA
|42
|KAMUKAMA NICHOLAS KAINE
|KIRUHUURA
|43
|MUHINDO MORIS
|KISORO
|44
|KALEMA FRED
|KITAGWENDA
|45
|KASUGGA AMULI KINTU
|KITGUM
|46
|MPALANYI NAKONDE BOSSA
|KWANIA
|47
|BAINGANA MARK
|KYANKWANZI
|48
|ANKUNDA SHARON
|KYEGEGWA
|49
|MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH
|KYENJOJO
|50
|CHEMUTAI JAMES
|LIRA
|51
|NALUBEGA MARIAM SEGUYA
|LUWERO
|52
|KAGAIGA MIRIAM MUGISHA
|LWENGO
|53
|OKWI GILBERT
|MANAFA
|54
|TAREMWA ASPORO
|MASAKA
|55
|TIBASIMA DOMINIC
|MASINDI
|56
|MUBI JULIUS BLESSING
|MAYUGE
|57
|WANSADHA MAFUMO ADONIA
|MBALE
|58
|NTUMWA ISHA
|MBARARA
|59
|TINKAMALIRWE KIIZA EVELYN
|MITOOMA
|60
|NDIDDE YASIN
|MITYANA
|61
|JONGA JACOB
|MOROTO
|62
|DALA SANON
|MOYO
|63
|BASUUTA HELLEN NSEREKO
|MPIGI
|64
|NAKAYE KABONGE
|MUBENDE
|65
|BWABYE RICHARD
|MUKONO
|66
|PULKOL HELLEN
|NAKAPIRIPIRIT
|67
|KADDU JOHN (CAPT)
|NAKASEKE
|68
|MBIGITI JONAH
|NAMAYINGO
|69
|EMOKOL J.P. ONYANGO
|NEBBI
|70
|BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH
|NTUNGAMO
|71
|OKWARE EMMANUEL
|PADER
|72
|DHIKUSOKA MAGID
|PALLISA
|73
|MUHINDO MUTABAZI JUSTINE
|RAKAI
|74
|BITARIHO FRANCIS
|RUBIRIZI
|75
|WELIRE MARUAN
|SEMBABULE
|76
|NABUKALU NUSURA
|SIRONKO
|77
|KATENDE HUSSEIN KIBAZO
|SOROTI
|78
|WERE YAHAYA
|TORORO
|79
|NJUKI NOOR MBABALI HAJJI
|WAKISO ENTEBBE
|80
|JEMBA MOSES
|WAKISO KASANGATI
|81
|KAHONAWO ISAAC
|WAKISO KIIRA
|82
|ADUNGET JACOB
|PAKWACH
|83
|AKOT SUSAN MORO
|KALAKI
|84
|MBABAZI TEOPISTA
|KYOTERA
|85
|TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA
|KITAGWENDA
|86
|ATIM GRACE OLEYOWIYA
|NABILATUK
|87
|NAKATO ELSIE
|KASANDA
SIGNED this …………….. day of …………….. in the year of our Lord Twenty Thousand Twenty One.
Yoweri Kaguta Museveni
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
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