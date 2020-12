MUTO w’omukulembeze we Ggwanga amanyiddwanga Sodo Aine Kaguta avudde mu mbeera n’awalawala ekibiina kya NRM mpaka mu mbuga z’amateeka, nga esnsonga enkulu ayagala ekibiina kimuwe kaadi ye oluvanyuama lw’okulangirirwa ku buwanguzi mu kulonda kwe kiiina okwaliwo.

Ono omusango yaguteeka mu kkooti enkulu mu Kampala nga 25 November nga agamba nti takkiriziganya na nsalawo ya kakiiko ka byakulonda ak’ekibiina kya NRM, bwe baasalawo nti tebalina muntu yenna akutte kaadi ya kibiina mu Ssaza lye Mawogola North.

Sodo mu mpaaba ye agamba nti ekyakolebwa ekibiina kya NRM tekyali mu mateeka nti kubanga yali amaze okuwangula akalulu mu mazima n’obwenkanya era nalangirirwa.

Sodo okusazibwamu kyaddirira nga ennaku z’omwezi 2 October munne gwe yali avuganya naye nga ye muwala wa Minisita Sam Kahamba Kuteesa Shartsi Musherure Kuteesa okuwaaba mu kakiiko akateekebwawo NRM okuwuliriza emivuyo egy’etobeka mu kulonda kwa kamyufu k’ekibiina nga awakanya obuwanguzi bwe.

Akakiiko kaayita Sodo wamu ne Musherure ne kawuliriza enjuyi zombi kyokka nekesigaliza ensalawo yaako okutuusa akakulira bwe yabategeeza nti okusinziira ku bintu byonna ne mivuyo egyetobeka mu kulonda kuno ensonga baali basazeewo bazongereyo mu lukiiko olufuga ekibiina olwawaggulu CEC abakulu basalewo.

“Ekyannewunyisa kwe kulaba nga Ssabawandiisi we kibiina kya NRM awandiikira akakiiko ke by’okulonda munda mu kibiina nga 15 October nange kwe bampaako kkopi nga elaga nti e Mawogola ekibiina tekirinaayo akikwatidde bendera mu kyendowooza nti kikyamu” Sodo bwe yalaze mu mpaaba ye.

Sodo bulijjo avuganyiza ku bwa namunigina saako ne Musherure.

Ayagala kkooti esalewo addizibwe kaadi ye kibiina gye yawangula.

Omusango gusalwa nga 17 omwezi guno

