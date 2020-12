MUNNAMATEEKA Abudallah Kiwanuka eyakazibwako erya (Mulima mayuuni) nga ono avuganya ku kifo ky’omubaka wa Mukono North mu Palimenti ku kaadi ya NUP, akyakuumibwa mu kadduukulu ka Poliisi ye Mukono nga avunanibwa omusango gw’okukuba olukungaana olumenya amateeka ga COVID 19.

Kiwanuka yakwatiddwa bwe yabadde agenze okujjayo abavubuka abaakwatibwa ku lunaku omukulembeze we kibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Sentamu lwe yakyalako e Mukono.

Kigambibwa nti Kiwanuka yali yakuba olukungaana ku kyalo Mbalala wiiki emu emabega olwali lumenya amateeka ge Kirwadde kya Covid 19, nga luno lwetabwamu abantu bangi abasoba 200 ne wavaayo abantu abamuwawabira nga okuva ku olwo Poliisi ebadde emunoonya.

Ono bwe yalabiseeko ku Poliisi olunaku lwe ggulo omuddumizi waayo Abubaker Musiho kwe kulagira akwatibwe era nasuzibwa mu kaduukulu ka Poliisi.

Abawagizi be enkya ya leero bakedde kweyiwa ku kkooti nga bamulindirira okuletebwa mu maaso g’omulamuzi asomebwe emisango gye yazza.

Omu ku bali mu nkambi ya Kiwanuka Mutebi Muhammad ategezezza nti bino byonna bilabika byabufuzi ebigendereddwamu okukkakkanya amaanyi omuntu waabwe wakati mu kunoonya akalulu okugenda mu maaso e Mukono North.

