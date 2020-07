Bya : Jackson Sewanyana

ABEESIMBYEWO ku bifo ebitali bimu e Nakosongola nga beegattiddwako abamu ku bawagizi baabwe, beemulugunyizza eri ekitongole ekivunnannyibwa ku kutegeka eby’okulonda mu Yuganda, ki electoral Commission. Bano baasinzidde mu lukuƞƞana olw’abantu aboolubatu, olwakubiddwa Kyeyune Ivan ku lunaku olwokuna wali mu maka g’omugenzi jjajja we Ssekamwa Sylvester e kakooge. Kyeyune, y’omu ku baatiikirivu abali mu lwokaano lw’okuvugnya ku kifo ky’omubaka wa Ppaalamenti owa Nakasongola Constituency 2021-2026.

Okutwalira awamu, bano obutali bumativu bwabwe baabutadde ku nkola ey’okuwenjeza akalulu ku TV, Leediyo, n’emikutu emigatta bantu egy’oku Yintaneeti nga What’sApp, Facebook, Instagram, Twitter, n’emirala.

Kyeyune yategeezezza nti enkola eyo si ya bwenkanya, nti era bw’ebeera nga y’egenda okukozesebwa, eruubiriddwaamu kulemesa bannakasongola kwetaba mu kalulu akabindabinda.

Yanyonnyodde nti okuva enkola eno lwe yalangirirwa ekitongole ky’eby’okulonda mu butongole, bo ng’abakulembeze abalumirirwa Nakasongola baakola okunoonyereza ne bakizuula nga akalulu k’okunoonyeza ku mikutu gy’empuliriziganya tekasobokerako ddala mu bitundu byo mu Disitrict yaabwe byonna. Nti kino baakituuka oluvannyuma lw’okusanga nga abatuuze abasinga mu byalo byabwe tebalina TV, Leediyo, Ssola, saako n’amasimu agagenda ku mutimbagano. Ateera nti n’abatonotono abalina ebimu ku bino, tebalina nsibi zisasula masannyalaze ssaako n’okugula Amanda g’okussa mu Leediyo.

Era olw’ebbula ly’eby’okukozesa mu kalulu ak’enkola eyo okwazuulibwa mu batuuze baabwe, Keyune we yaweredde nti oba kulwanagana na ppoliisi, bo bajja kwenyoola nayo, neye nga tebagenda kukkiriza kukuyega balonzi baawe nga tebabatuukiridde maaso ku maaso nga obululu bwe bubeera bulijjo.

Mu buufu bwe bumu, Ssempijja Nathan, ng’ono yeesimbyewo ku bwa Mayor bwa Kakooge Town Council, ne Babangida Simon ali mukuvuganya ku kya District Youth Counsellor Kakooge Town council, bo okwennyamira kwabe kwabadde ku bbula lya mikutu gya mpuliziganya eriri mu district yaabwe.

Ssempijja yalambise ezimu ku nsonga ze nti, e Nakasongola leediyio balinayo kamu kokka, ka UBC Buruuli FM, antenga bakakwasa mu bitundu bitono ddala, mu bisinga obungi ssiginal zaako tezituukayo.

Yayongeddeko nti bwe gutuuka ku TV, tebalinaayo wadde n’akamu bwe kati. Ssempijja yakkaatirizza nti okunonyeza akalulu ku mikutu gy’empuliziganya, bo bakyakisimbidde ekkuuli, kubanga, n’abawagizi baabwe ab’olubatu abalina amasimu agagenda ku mikutu emigattabantu egy’oku Yintaneti, bakaluubirizibwa okusasula ebisale ebyetaagisa ng’omusola gwa OTT. Ate nti nabo ng’abeesimbyewo tebasobola kumanya ddi oli lw’ageze ku mutimbagano, balyoke bamusangirizeeyo bamusaba obuwagizi.

Olw’ensonga nga ezo ezeetooloolera ku kwe kwemulugunya kwa Ssempijja, ye Babangida we yasabidde Govumenti ebakkirize banoonyeze akalulu mu lujjudde lw’abantu nga bakubye enkuƞƞaana ennene nga bwe gubaddenga mu biseera by’obululu ebizzenga bibeerawo. Nti mu buli lukuƞƞaana bajja kukolanga kyonnna ekisoboka okussa mu nkola amateega agassibwawo Ekitongole ky’eby’obulamu ng’okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga, okwambala Obukookolo bw’okumimwa n’ebirala.

Mu kkowe lye limu elyo, omu ku batuuze b’e Kakooge, eyeetabye mu lukuƞƞaana luno, Nabukenya Kevin, yakubidde Govumenti omulanga nti eveeyo eddemu enyonnyole bannayuganda okulonda okwekinnassaayansi (Scientific Elections) kye ki?

Nabukenya yategeezezza nti okutandikira ku ye ng’omuntu, tategeera okulonda okw’engeri eno Kukola kutya, era kukozesebwa ku mutendera ki ogw’akalulu? Nti ebiseera ebisinga yeebuuza nti bwe kibanga kitegeeza ku kubira kampeyini ku mikutu gy’empuliziganya, ate bwe gunaatuuka mu kulonda, era abantu banaalondara ku mikutu gino? Oba kw’ogwo omutendera kwo banaakuƞƞaana, era bwe banaakikola ngeri ki ezo ez’enkizo ezinaakozesebwa okutangiri Ssennyiga omukabwe obutasaasana mu banaabeera balonda.

“Govumenti bw’enaayongera okuutangaaza abantu ku kulonda okw’ekinnassaayansi (Scientific Elections) kye zitegeeza, n’engeri gye beetegeseemu okuzitambuzamu mu Yuganda, kijja kuyamba okumatiza abantu basobole okugenda nga bazikkiririzaamu mpolampola nga bwe guli ku Mbaga ez’ekinnassaayansi (Scientific Weddings)”. Nabukenya bw’atyo bwe yawabudde govumenti.

Kinnajjukirwa nti Kyeyune guno olulundi yeesmibyewo gwa kubiri, ku kifo kino eranga ajanga independent. Wabula omu kubamuvuganya abaatiikirivu, ye Tibirondwa Stephen Bugingo, nga ye azze mulundi gwe gusooka, atenga agidde ku kaadi ya National Resistance Movement (NRM). Naye ye teyabaddewo mu lukuƞƞana luno bannabyabufuzi banne mwe beemulugunyiririzza.

