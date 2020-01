The Uganda National Examinations Board (UNEB) on Friday released last year’s Primary Leaving Examinations (PLE) results.

The board’s Executive Secretary Daniel Odongo said there was a slight increase in the overall performance of pupils in the 2019 PLE, although boys outperformed girls.

Mr Odongo, said male candidates performed better than their female counterparts at the upper grades and with lower failure rates.

He said 39,182 boys passed in division one (11.9 per cent) compared to 30, 061 (8.5 per cent) girls who got the same division.

“159,923 boys got division two while 158,232 girls also passed in division two. One the other hand 60,244 boys got division three compared to 80,176 girls. In division four there are 43,868 boys and 45,464 girls,” said Odongo.

Meanwhile, 26,976 boys and 39,176 girls were ungraded.

Here are the best and worst districts in 2019 PLE results:

RANK DISTRICT % DIVISION 1 1 Bushenyi Municipality 49 2 Ntungamo Municipality 49 3 Masaka Municipality 44 4 Kabale Municipality 42 5 Fort Portal Municipality 40 6 Rukungiri Municipality 39 7 Mbarara Municipality 35 8 Kira Municipality 32 9 Mukono Municipality 32 10 Kasese Municipality 30 11 Kampala 27 12 Lira Municipality 27 13 Entebbe 27 14 Kisoro Municipality 24 15 Makindye Ssabagabo 24 16 Sheema Municipality 22 17 Kitgum Municipality 22 18 Bunyangabu 21 19 Sheema Main 21 20 Mbale Municipality 21 21 Hoima Municipality 20 22 Kabarole 20 23 Jinja Municipality 20 24 Mitooma 19 25 Mbarara Main 19 26 Rubirizi 19 27 Wakiso 18 28 Nansana Municipality 18 29 Ibanda Municipality 17 30 Kamuli Municipality 16 31 Bushenyi Main 15 32 Gulu Municipality 15 33 Kyotera 14 34 Njeru Municipality 14 35 Mukono Main 13 36 Mubende Municipality 13 37 Ibanda Main 13 38 Kalungu 12 39 Kumi Municipality 12 40 Lyantonde 12 41 Kotido Municipality 12 42 Masindi Municipality 12 43 Lugazi Municipality 12 44 Iganga Municipality 12 45 Arua Municipality 11 46 Kalangala 11 47 Rukungiri Main 11 48 Masaka Main 11 49 Ntungamo Main 11 50 Lwengo 11 51 Bugiri Municipality 11 52 Soroti Municipality 11 53 Kiruhura 11 54 Kyenjojo 10 55 Butambala 10 56 Nakaseke 10 57 Tororo Municipality 9 58 Rakai 9 59 Ssembabule 9 60 Rukiga 9 61 Kanungu 9 62 Mityana Municipality 9 63 Busia Municipality 9 64 Iganga Main 9 65 Napak 9 66 Luweero 9 67 Isingiro 8 68 Kapchorwa Municipality 8 69 Mpigi 8 70 Buhweju 8 71 Kamwenge 8 72 Rubanda 7 73 Koboko Municipality 7 74 Kibogo 7 75 Nakasongola 7 76 Kyegegwa 7 77 Mityana Main 7 78 Bukomansimbi 7 79 Kibaale 7 80 Kiryandongo 7 81 Gomba 7 82 Nabilatuk 7 83 Masindi 6 84 Moroto 6 85 Kasese Main 6 86 Nakapiripirit 6 87 Kisoro Main 6 88 Kassanda 6 89 Jinja Main 6 90 Kayunga 6 91 Kabale Main 6 92 Gulu Main 5 93 Lira 5 94 Buikwe 5 95 Kyankwanzi 5 96 Kole 5 97 Apac Municipality 5 98 Bududa 5 99 Abim 5 100 Mubende 5 101 Bugweri 4 102 Kikuube 4 103 Kagadi 4 104 Bundibugyo 4 105 Ntoroko 4 106 Dokolo 4 107 Koboko Main 4 108 Hoima Main 4 109 Kakumiro 4 110 Kaliro 4 111 Adjumani 4 112 Tororo Main 4 113 Kamuli Main 4 114 Kaabong 3 115 Budaka 3 116 Omoro 3 117 Busia Main 3 118 Bukedea 3 119 Buliisa 3 120 Ngora 3 121 Kumi Main 3 122 Kotido Main 3 123 Mbale Main 3 124 Namutumba 3 125 Namayingo 3 126 Kwania 3 127 Nebbi Municipality 3 128 Mayuge 3 129 Soroti Main 3 130 Buyende 3 131 Butaleja 3 132 Amolator 3 133 Pacwach 3 134 Buvuma 3 135 Manafwa 3 136 Kibuku 3 137 Maracha 3 138 Otuke 2 139 Bulambuli 2 140 Katakwi 2 141 Amuru 2 142 Nebbi Main 2 143 Apac Main 2 144 Namisindwa 2 145 Amuria 2 146 Moyo 2 147 Oyam 2 148 Kaberamaido 2 149 Lamwo 2 150 Luuka 2 151 Pader 2 152 Arua Main 2 153 Butebo 2 154 Pallisa 2 155 Yumbe 2 156 Zombo 2 157 Alebtong 2 158 Agago 2 159 Sironko 1 160 Bugiri Main 1 161 Nwoya 1 162 Bukwo 1 163 Serere 1 164 Kween 1 165 Kapelebyong 1 166 Amudat 1 167 Kapchorwa Main 1 168 Kitgum Main 1 169 Mubende 0