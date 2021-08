GAVUMENTI evudde mu mbeera nesalawo okugoba ebitongole by’obwanakyewa 54 obutaddamu kukola mulimu gwonna mu Ggwanga.

Ebitongole bino kuliko ebilwanirira eddembe ly’obuntu, ebigoberera eby’okulonda ne bilala.

Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa abakulira ekitongole ky’eggwandisizo ly’ebitongole by’obwannakyewa mu Ggwanga The National Bureau for NGO, era nga kye kikola ne ku kutekesa mu nkola amateeka, okulondoola enkola ye mirimu saako n’okukwanaganya emirimu mu bitongole byonna mu Ggwanga, bagamba nti ebitongole bino byalemererwa okutuukiriza ebisanyizo nga bwe bilambikiddwa.

Bagamba nti bano beesuulirayo gwa naggamba okuwaayo alipoota ze balina okuteeka mu Gavumenti buli mwaka saako n’okuwaayo alippota ku bikwata ku mbalirira ye bitabo.

Kuno baagattako okukola emirimu mu ngeri emenya amateeka, omuli okugaaana akagenderere okuzza obuggya empapula ezibakkiriza okukola mu butongole.

Munnamateeka Nicholas Opio akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly’obuntu ekimanyiddwanga Chapter 4 yategezezza nti ddala kituufu baafunye okumanyisibwa kuno, nagamba nti tebagaananga kuwaayo alipoota eya buli mwaka nga Gavumenti bwegamba nti wabula baafunamu obutakkaanya butono nga baagala babalage luddawa gye bajja sente ezikola emirimu.

Agamba nti bamaze okukola entekateeka okuwandikira ekitongole ekikola ku kuwandiisa ebitongole by’obwanakyewa okubajjukiza nti bino byonna ebyetaagisa baabibawa mu mwezi gwa January omwaka guno, era naayongerako nti babadde bakolagana bulungi ne bakama baabwe mu Gavumenti.

Olukalala lwe bitongole ebigobeddwa lululo wammanga;

Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO)

Westem Ankole Civil Society Forum (WACSOF)

Citizens’ Concerns Africa

Elohim Power Transforming Africa

Orone Foundation

Light Concepts

Public Policy Institute

Otubet Youth United Development Organization

Support Girl Child Uganda

Saints Preparation Ministries

Adoradon Ministries

Islamic Da-awah and Orphanage Foundation

Jesus Shines Youth Ministries International

La Bome Missionary Centre Uganda

Wanyange Child Support Foundation

St. Francis Foundation for the Poor

Ray of Hope International Uganda

Mindset Change Development Organization

Liberty International Foundation

Foundation for Women Empowerment for Sickler Aid

Karambi Action for Life Improvement

Tech Plus Love Foundation

Centre for Justice Studies and Innovations

Chapter Four Uganda

Citizens’ Coalition for Electoral Democracy in Uganda (CCEDU)

Femrite Uganda Women Writers’ Association

African Humanitarian Action

Safe Places Uganda Foundation (SPU)

Citizens Platform for Democracy and Accountability Growth Networks Uganda

Pallisa Civil Society Organisation Networks

Citizens Election Watch-IT

Youth Line Forum Uganda

Arise Africa International

Dotwa Africa

Rwenzori Consortium for Civic Competence

Centre for Conflict Resolution

Youth Equality Centre

Great Lakes Institute for Strategic Studies (GLISS)

Rural Acdon Community Based Organizadon

Uganda Help Florida

Centre for Sustainability Innovation and Research

Environmental Govemance Institute Uganda

Graffen Organizadon, Buümba Uganda

Kwataniza Women’s Organization

Twimukye Women’s Organizadon

Witness Radio Uganda

Youth for Green Communides

Self-worth Inidative

VZW Eight

Adept Pentecostal International Church Uganda Ltd

Innovations for Democratic Engagement and Acdon (IDEA)

Network for Active Citizens

Leadership Square Africa

