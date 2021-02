Muhoozi asinzidde mu lukiiko lwa bannamawulire lwayise ku kitebe kya maggye e Mbuya mwasinzidde ne yeetonda olwa basajja be okukkira bannamawulire ne babakuba awatali musango.

“Ebikolwa ebyo nga ffe mu maggye tetukkiriziganya nabyo era buli musilikale waffe eyakoze ekyo tugenda kumukwatako nga omuntu avunanibwe.

Era tutandise n’okunonyereza ku byonna ebyabaddewo olunaku lw’okusatu nga buli eyakyetabyemu wakuvunanibwa kubanga amaggye galin a okuba ne mpisa, Kale twongera okubetondera” Muhoozi bwagambye.

Ono era asuubizza okuvaayo ne ntekateeka okulaba nga buli munnamawulire eyakoseddwa ajjanjabwa saako n’okusasula ensimbi zonna ezinaaba zikozeseddwa.

