OKULONDA okwakaggwa okwa babaka ba Palimenti mu Buganda ekibiina kya NRM tekyakoze bulungi, Ababaka abasinga baagudde saako ne ba Minisita ababadde abamaanyi.

Kino Batunuulizi be by’okulonda mu Ggwanga bakitadde ku muyaga gwe kibiina kya NUP ogwazze ate nga gusingamu bavubuka abangi be batalabuukirira nti basobola okwewandiisa ne balonda.

Buganda yafunya ababaka batono ddala bwogerageranya naabo ababaddeyo nga kwotadde n’obusobozi bwabwe.

Kati Tukuletedde olukalala lwaabo 35 bokka abawonye obukambwe bwa bwa b’oludda oluvuganya Gavumenti era beebano wammanga;

