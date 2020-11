POLIISI nga eduumirwa Frank Mwesigwa akulira okulwanyisa obutujju olumaze okukwata omukulembeze we kibiina kya NUP Hon. Robert Kyagulanyi Sentamu obwanga ne bwolekeza bannamawulire.

Kitegerekese nti bannamawulire ba Ghetto TV bakwatiddwa saako ne Sam Balikoowa akolera Radio ya CITY FM esangibwa mu kibuga Jinja naye tataliziddwa.

Bino okubaawo Kyagulanyi abadde akubye olukungaana mu kibangirizi kye kitebe kya Disitulikiti ye Luuka, nga eno adduumira Poliisi erwanyisa obutujju Frank Mwesigwa walagiridde basajja be bamukwate bunnambiro kubanga abadde akoze kyayise okujeemera ebiragiro bya ab’ebyobulamu ku kirwadde kya Covi 19.

Ku lw’oku biri omuddumizi wa Poliisi mu Ggwanga Martin Okoth Ochola yategezezza nti bagenda kutandika okukwasisa ebiragiro bya kakiiko ke by’okulonda saako ne minisitule ye by’obulamu ku kutangira enkungaana ennene olw’okutangira kirwadde kya Covid 19.

Kigambibwa nti bannamawulire bano okukwatibwa babadde bagezaako okufuna ebifananyi nga Poliisi ewarabanya omukulembeze wa NUP okumuteeka mu mmotoka yaayo nga wano Mwesigwa waweredde ebiragiro okukwata buli abadde akwata ebifananyi.

Akulira bannamawulire mu bitundu bye Jinja Jackie Nambogga ategezezza nti batandise okwogera ne Poliisi saako n’abakozesa ba bannamawulire bano okusobola okulaba nga bateebwa.

