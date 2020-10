BYA BRIAN MUGENYI

Erinnya: Henry Ssekabembe

Emyaka: 50

Byakola: Yakulira ekitongole kyebyemizannyo e Mengo atenga era musubuzi.

Gyeyasomera: Kitende, Ndejje ne Makerere Business Institute

Abazadde: Christopher Kiberu Kigongo ne Costa Miriam Nantongo Kiberu

Kkiraabu kwafiira: Manchester United ne Express

Ebyamwagaza Man U: David Beckham

Ebyamwagaza Express: George Ssemwogerere

Henry Ssekabembe musajja munabyamizannyo era omugundivu ennyo nadala

mu Buganda.

Simupiira, kuwuga oba okuzannya omweeso, Ssekabembe wonna

agwaawo. Bwotuuka e Mengo, muyaffeesi yebyemizannyo mwasangibwa ebifanannyi byakabaka Ronald Mutebi byebikwaniriza. Wano,

yakamalawo emyaaka wajindaba musanvu oluvannyuma lwokusikira Herbert

Ssemakula eyali atwaala ekitongole kyebyemizannyo mu 2014.

Ng’omuntuntu yenna eyakuzibwa era nabangulwa bulungi, Ssekabembe musajja mwaniriza.

Agamba nti ebyemizannyo byafuuka kitundu kubulamu bwe bukya Kabaka Mutebi amuwa obwaami. Mubyo,

mwagya eddembe eranga abifunyeemu nnyo nadala bwekituuka mukola

emikwano. Akoledde abavubuka era agezezaako okuzaawo obumu mu bavubuka ba Buganda.

Ssekabembe wano kubutaka awagira Express kyokka nga bwosalinkiriza

newemulula mpaka mubakyeerupe muwagizi nnyo wa Manchester United.

Anyumya nti ebyemizannyo teyatandikira kubyagalira Mengo nga banji bwebageresa nadala ngabamulaba mipiira gy’Amasaza.

Oluberyeberye obwagazi bwatandikira ku ttiimu ya Manchester United

eranga eno yegomba nga nnyo mwana mulenzi David ‘Joseph’ Beckham

mukaseera kano eyagunyuka.

Awaka, Ssekabembe teyafunanga nnyo mukisa kulabirawo mupiira. Kyokka,

olwenyonta gyeyalina enyingi ennyo bwekyatuuka nga mukulaba Beckham

nga azannya yawalirizibwa nga okuva awaka nagenda mubibanda okusobola

okulaba omuzanyi we.

Awo e Kitende, Ssekabembe weyakasibanga nebavubuka banne eranga

okumugamba nga nti waliwo akuyita wabweeru nadala nga omupiira

guzannyibwa Ssekabembe yajulanga okujamu omumiro.

Beckham buli weyatandika nga omupiira, olwo nga ye Ssekabembe omutima

gwe gweyongera kumubeera wamu nga eyeyokeza enkejje.

Agamba nti omutendesi Alex Ferguson eyegatta ku kkiraabu eno mu 1986

teyamukola bubi yadde. Ebanga lyonna elyemyaaka 26 lyeyabawereza nga

omutendesi wa Manchester United ebikopo babiwangula.

Bwekyatuuka nga mukuyungula abazannyi ekumi noomu abanatandiika,

kyabanga kizibu nnyo obutasangamu linya lya Beckham.

Mukisaawe, awaka awamu nemukwogerako eri abalala, Ssekabembe agamba

nti Beckham yabeera nga mukakamu nga akatiko. Kyokka, nga baserebu bwebabeera

emirundi ejimu Beckham yavanga mumbeera ekyamuviirako nobutasimatuka

ngato mukama we Ferguson gyeyamukuba.

Kinajjukibwa nti Beckham, 44, nga mukaseera kano asangibwa Beverly

Hills, wali mu America, omupiira yagutandikira mu Ridgersway Rover

kyokka nga Manchester United yagyegatako mubutongole mu 1992 nga

aweeza emyaaka 17.

Wansi womutendesi, Ferguson, Beckham yakyaaka nnyo era yali atunda

okukira akawala akanyirivu atenga kekapya koka kukyaalo. Omukulu ono,

yabeera nga musaale nnyo bwekyaatuuka nga mukusimula ekisobyo awamu

nemukunyweesa ppeneti.

Bweyatukira okuvaawo mu 2003 oluvannyuma lwokugwa mu ddiiru ensaava mu

kkiraabu ya Real Madrid, Beckham yali abazannyidde emipiira 265

kwoteeka nokubatebeera ggoolo 62.

Ssekabembe agamba nti Beckham bweyegata ku Madrid kyamuyisaamu bubi

wadde nga omuzannyi oba omutendesi okumala akaseera akawanvu ku ttiimu

oluusi tekibeera kirungi.

Kukino annyonyola nti ensonga lwaaki Manchester United ekyalemereddwa

okudayo kuntiko gyeyali nadala muwangula ebikopo, kyaava kubakulembeze

battiimu eno obutalengerera wala musika wa Ferguson.

Kyokka olwokuba nti omutendesi aliwo ensangi zino Ole Gunnar Solskjaer

akulidde mulanji za Manchester United, Ssekabembe mumativu nti

kkiraabu ye yakudamu okulinyisa omutindo.

Agamba nti musaayi muto Macus Rashford ensangi zino amwagala nnyo

kuttiimu eno. Buli lwakalabako nga kazannya kalina ebintu binji

byekamujukikiza nadala obumalirivu awamu nobuyiiya Beckham bweyalina

ebiro biri.

Rashford, 21, omupiira kumpi agutandikidde mu kkiraabu ya Manchester

United eranga yakabatebeera ggoolo 27. Omuvubuka ono, y’omu

kubamusaayi muto Solskjaer basibiddeko olukoba okulaba nga akomyaawo

Manchester United mukisaawe kyabawanguzi be bikopo mubulaaya.

Ssekabembe agamba nti ebintu omuvubuka ono byakola mukisaawe

bimwewunyisa eranga nebatabani be awaka bamumatira nnyo.

Bwooba omukomezaawo wano kubutaka, ensonga eyamwagaza Express ‘Mukwano

Gwabanji’ yali muzannyi George Ssemwogerere nti yamulabanga nnyo

nadala e Kitende nga bazannya oluusi nabatuuze kukasaawe kekyaalo.

Mubalala, Ssekabembe yanyumirwa nga nnyo enzannya ya George

Ssemwogerere ne Ronny Vubya bagamba nti nabo balina ekitone

ekyomuwendo.

Ssekabembe agamba nti yalinanga nentebe ye emanyikiddwa mukisaawe e

Wankulukuku eranga ye okusubwa omupiira nadala mbiseera ebyo kyabeera

nga kizibu mpozi nga mulwadde.

Agamba nti awo mu 1980 akapiira bakoota nga buliro ne Katikiro Peter

Mayiga bweyali akyalimuvubuka mbula kalevu

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com