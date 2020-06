OLUKIIKO lwa ba Minisita olw’okuntikko (Cabinet) lutongozza amaSsaza amaggya 9 okwongera kwago agasoba mu 450 agalonderwamu ababaka ba Palimenti.

Kino kitegeeza nti kati ababaka abalala 9 bagenda kulondebwa beeyunge ku muwendo gwabo abaliyo kati.

Judith Nabakooba Minisita we bye mpuliziganya n’okulungamya e Ggwanga yategezezza bino nga ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter, nategeeza nti ebitundu ebimu bibadde binene nga byetaaga okukutulwamu olw’empereza ennungi.

mu maSsaza agatondeddwawo mulimu;

Kiboga West

Buhweju West

Lamwo East

Bugangaizi South

Chekwi East

Mulanda

Buwekula South

Kwania North

Kagoma North

Mu bitundu bino abalonzi baayo bagenda kulonda ababaka abaggya mu mwaka gwa 2021.

