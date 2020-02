Abadde omuteesiteesi omukulu mu kibiina Kya DP Sulaiman Kidandala ebigambo byongedde okumwononekera, olukiiko lw’ekibiina olw’okuntikko bwe lusazeewo agira adda ku bbali.

Bino byonna bisaliddwawo mu Lukiiko olutudde ku kitebe kye kibiina ekipya ku luguudo balintuma mu Kampala.

Ono asikiziddwa abadde omumyuka we Shafik Dembe era nga Ono Kati yagenda okugira nga atambuza emirimu gy’okutekeratekera ekibiina saako nokutegeka okulonda kwe kibiina okugenda mu maaso.

Kidandala abakulu okumugoba bamulanze kye bayise okuva ku mulamwa gwe kibiina nasalawo okukola ebibye nga omuntu, omuli nokutegeka okulonda kwe bangambye nti ekibiina kibadde tekikumanyiiko yadde.

Era bamulanze okwekobaana nabantu abakyamu be baleeta obuvuyo ku kitebe kye kibiina buli kadde kye bangambye nti babadde tebayinza kumugumikiriza.

Mu kusooka ku makya g’olwokutaano ekibinja Kya bavubuka kyalumbye ekitebe Kya Dp ne baggula geeti mu ngeri yokukola effujjo nekyaddiridde kwe kutandika okulwana, ne boonona namadirisa ge kitebe nga kwotadde nokukuba Amyuka Ssentebe we kibiina Denis Mukasa Mbidde.

Bino gye byagweredde nga Poliisi eyitiddwa bukubirire okukkakanya embeera, kyokka nga bino byonna babitadde ku Kidandala me banne.

