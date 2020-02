The Uganda National Examinations Board on Friday released the 2019 Uganda Certificate of Education (UCE) results.

The ceremony presided over by Education Minister Janet Museveni took place at the Office of the President in Kampala.

Out of the 337,697 candidates who sat for the final exams, 168,639 were male and 169,058 female at 3,531 centres. For the first time in history, more girls registered for last year’s exams than boys.

Mary Okwakol, Uganda National Examination Board (UNEB) chairperson said the exams were conducted smoothly, free from leakage.

“Overall performance in the UCE 2019 examinations was better than that of the previous year. It improved from 87.2 per cent in 2018 to 92.2 per cent,” said Okwakol.

See top 100 schools in UCE 2019:

Posn School District Div1 Div2 Div3 Div4 1 Bukalasa Minor Seminary Kalungu 36 0 0 0 2 Lubiri Secondary School Annex Kampala 13 0 0 0 3 Seeta High School Mukono 206 1 0 0 4 Bp.Cipriano Kihangire Secondary School Kampala 171 3 0 0 5 Mt.St.Marys,Namagunga Mukono 215 2 1 0 6 St.Henrys College,Kitovu Masaka 193 4 0 0 7 Uganda Martyrs Ss,Namugongo Wakiso 289 6 1 0 8 St.Josephs Secondary School,Naggalama Mukono 208 8 0 0 9 Light Academy Secondary School Wakiso 62 4 0 0 10 St.Marys Secondary School,Kitende Wakiso 464 32 0 0 11 Gayaza High School Wakiso 178 14 0 0 12 Seeta High School,Mukono Mukono 216 17 0 0 13 Iganga Secondary School Iganga 214 18 0 0 14 The Academy St.Lawrence,Budo Wakiso 54 5 0 0 15 St.Marys High School,Lukaya Kalungu 21 2 0 0 16 Notre Dame Academy,Buseesa Kibaale 40 4 0 0 17 Mandela Secondary School,Hoima Hoima 86 9 0 0 18 St.Marys Girls College,Aboke Kole 46 5 0 0 19 St.Josephs Girls,Nsambya Kampala 182 18 1 0 20 Immaculate Heart Girls School Rukungiri 278 31 0 1 21 Kisubi Seminary Wakiso 39 5 0 0 22 Namilyango College Mukono 168 23 0 0 23 Ntare School Mbarara 188 26 0 0 24 Kawempe Muslim Secondary School Kampala 190 28 0 0 25 St.Stephens College,Bajja Kalungu 44 7 0 0 26 St.Julian High School,Gayaza Wakiso 68 11 0 0 27 Royal College Namugongo,Mukono Camp Mukono 17 3 0 0 28 St.Joseph Of Nazareth High School Mpigi 62 11 0 0 29 St.Marys College,Kisubi Wakiso 248 48 2 0 30 London College Of St.Lawrence Wakiso 105 20 1 0 31 Kings College,Budo Wakiso 253 41 6 0 32 Merryland High School,Entebbe Wakiso 84 16 1 0 33 Namirembe Hillside High School Wakiso 50 9 1 0 34 St.Marys College,Lugazi Buikwe 142 33 0 0 35 St.Josephs Seminary,Nyenga Buikwe 24 6 0 0 36 Ocer Campion Jesuit College Gulu 94 24 0 0 37 St.Andrea Kahwas College,Hoima Hoima 142 37 0 0 38 Gods Way High School,Maganjo Wakiso 37 10 0 0 39 Naalya Secondary School,Namugongo Wakiso 113 33 0 0 40 Kiira College,Butiki Jinja 130 37 1 0 41 Ndejje Secondary School Luweero 220 69 0 0 42 Naalya Secondary School,Bweyogerere Wakiso 106 29 0 0 43 Seroma Christian High School Mukono 70 25 0 0 44 Nabisunsa Girls School Kampala 186 57 5 0 45 Maryhill High School Mbarara 184 66 1 0 46 Hamza Islamic Secondary School Luweero 8 3 0 0 47 Bweranyangi Girls School Bushenyi 184 70 0 0 48 St.Charles Lwanga Seminary Rukungiri 25 10 0 0 49 Tororo Girls School Tororo 165 67 2 0 50 Seeta High School Green Campus,Mukono Mukono 146 54 5 0 51 Trinity College,Nabbingo Wakiso 211 86 5 0 52 Our Lady Of Africa Secondary School Mukono 145 57 7 0 53 Jinja Progressive Secondary School Annex Jinja 49 18 3 0 54 Kisozi High School Wakiso 68 29 3 0 55 St.Cyprian Chavanod College Luweero 51 28 0 0 56 Gombe Secondary School Butambala 173 85 5 0 57 Brilliant High School,Kawempe Wakiso 73 34 3 0 58 St.Marys Girlsvoc. School,Mbarara Mbarara 42 24 2 0 59 Ntungamo High School Ntungamo 107 69 4 0 60 Bishop Cyprian High School,Kyabakadde Mukono 95 63 4 0 61 St.Josephs Vocational School,Mbarara Mbarara 85 53 5 0 62 Mengo Secondary School Kampala 288 193 17 0 63 Citizens Secondary School,Ibanda Ibanda 51 26 6 0 64 Nadiket Seminary,Moroto Moroto 7 6 0 0 65 St.Pauls Seminary,Kabale Kabale 33 29 0 0 66 Hoys Secondary School,Bukomansimbi Bukomansimbi 20 12 2 0 67 Archbp.Flynn Secondary School Pader 13 12 0 0 68 Pope John Paul Ii High School,Nakaseke Nakaseke 29 24 1 0 69 St.Josephs College,Layibi Gulu 63 47 5 0 70 St.Padre Pio Secondary School,Busunju Mityana 40 34 2 0 71 Sacred Heart Seminary,Mubende Mubende 13 13 0 0 72 Jinja College Jinja 88 77 7 0 73 Highfield High School Of East Africa Wakiso 7 8 0 0 74 St.Maria Goretti Ss,Katende Mpigi 60 50 6 0 75 St.Lawrence Secondary School,Ssonde Mukono 73 59 8 0 76 Namiryango Secondary School Mukono 26 23 0 0 77 Legacy Secondary School,Kiwawu Mityana 6 5 1 0 78 St.John Evangelist Seminary Kasese 5 7 0 0 79 Kibuli Secondary School Kampala 178 120 21 9 80 Kitabi Seminary Bushenyi 37 50 1 0 81 Christ The King Ss,Kalisizo Rakai 46 36 9 0 82 Mehta Secondary School Buikwe 25 34 1 0 83 Lincon High School,Kabembe Mukono 10 8 2 0 84 St.Marys Vocational School,Kyamuhunga Bushenyi 82 71 15 0 85 Wellstar Bright Secondary School,Kireka Mukono 17 13 4 0 86 Wits College,Namulanda Wakiso 44 50 6 0 87 Kennedy Secondary School,Kisubi Wakiso 56 49 12 0 88 Hilton High School,Mukono Mukono 53 43 13 0 89 Makerere College School Kampala 127 128 23 1 90 Mbarara High School Mbarara 86 101 13 0 91 St.Peters College,Tororo Tororo 35 38 5 1 92 St.Therezas Girls Ss,Bwanda Kalungu 82 85 19 0 93 Nsambya Hillside-Western Campus Mbarara 8 8 2 0 94 St.Josephs College,Ombaci Arua 41 42 5 3 95 Dara Christian High School,Lira Lira 27 31 6 0 96 Standard College,Ntungamo Ntungamo 74 88 14 2 97 Budini Secondary School Kaliro 72 71 16 3 98 St.Aloysius Secondary School,Bwanda Kalungu 9 21 0 0 99 Stella Maris College,Nsube Buikwe 61 66 18 0 100 St.Jude Secondary School,Masaka Masaka 34 29 12 0