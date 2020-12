GODWIN Kasigwa nga yabadde omukulembeze we kibiina kya NUP wamu ne kisinde kya People Power mu ttunduttundu lya Bunyoro, nga ono abadde agambibwa okuba nti yabuzibwawo oluvanyuma lwa Hon. Kyagulanyi Sentamu okutalaaga ebintundu bino, kyadaaki azuuliddwa nga yegasse ku Pulezidenti Museveni ne NRM.

Kasigwa era nga yakwatidde NUP ebendera mu Ssaza lya Buliisa yewunyisizza abakulembeze ba NUP nabawagizi be bwe yatadde ebifananyi bye nga ali wamu ne Pulezidenti Museveni, era nagoberezaako ne bigambo abigamba nti akooye okukolagana n’abantu abalina ekigendererwa eky’okukyankalanya emirembe egiriwo mu Ggwanga.

“Neegasse ku Museveni kubanga siyinza kukuma muliro mu bantu saako okutabangula eddembe lye tulina mu Ggwanga, ekiyinza okuviirako ekitundu kyange ekye Bunyoro okufiirwa omukisa gwe tulina okufuna mu mafuta gaffe” Kasigwa bwe yawandiise.

Wabaddewo ebigambo ebigamba nti ono yabuzibwawo ku nsonga z’okukulemberamu abavubuka abaalemesa abakuuma ddembe okukwata Kyagulanyi bwe yali e Bunyoro.

Yayongeddeko nti ekituufu yasisinkanye Pulezidenti Museveni era ne boogera ku nsonga nnyingi ezikwata ku kitundu kye Bunyoro naddala eziruma abantu baayo omuli ettaka, okuliyirira abantu abaali mu bifo awasimibwa amafuta abakyemulugunya, Ensonga z’obukama bwa Bunyoro ku mafuta, Eby’enjigiriza, okuzimba Ssettendekero mu kitundu kya Bunyoro, Eby’obulimi ne bilala bingi ebigenda okuyamba ekitundu.

