ABANENE e Mukono bavuddeyo ne bayingira mu kalulu k’omubaka omukyala agenda okukiikirira Disitulikiti ye Mukono mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu.

Bano okuli Minisita omubeezi owa maazzi Ronald Kibuule wamu n’omubaka wa maserengeta ga Mukono Johnson Muyanja Ssenyonga ennaku zino balabibwako nga basabira omu ku beesimbyewo akalulu Mary Margret Nalugo Sekiziyivu nga beesigama ku nsonga ezitali zimu.

Bwe baabadde mu Gombolola ye Mpunge ku mukolo gw’okugaba obugaali Minisita Kibuule saako ne Muyanja awatali kutiiririra muntu yenna baavuddeyo ne basabira Nalugo akalulu nga bagamba nti ye waabwe ddala gwe beesiga era ne basaba n’abawagizi baabwe okumulonda.

Ono avuganya ne munne Margret Nakavubu Bakubi era nga embiranyi eyamaanyi esinga kuba wakati wa bombiriri bano.

Minisita kibuule agamba nti Nalugo gwasinga okulabamu omulamwa mu NRM, ate Hon Muyanja agamba nti engeri Nalugo gyali mulirwana we ku kyalo Kisoga B ekisangibwa mu Town Council ye Ntenjeru Kisoga tayinza kumuvaamu amwetaaga

Bano okuva emabega babadde tebakwatagana na Nakavubu nga bagamba nti tabalabawo, ye Nakavubu kyagamba nti kikyamu abawa ekitiibwa nti naye baagala nnyo okwegulumiza kyatayinza kukkiriza.

Nakavubu bwe yatuukiriddwa yategezezza nti ekyabakulu okuvaayo ne bawagira munne gwavuganya naye tekirina we kimutiisizza mu kalulu akabindabinda ak’omunda mu kibiina, nagamba nti ye atunuulidde balonzi be Mukono kubanga be balina okusalawo.

Bwe yabadde asisinkanye ba kakuyege be okwetoloola Mukono yonna yabasabye okuba abagumu nti kubanga akalulu kayinza okubaamu ebilumira bingi kyokka naabagumya nti byonna babyetegekedde okubyanganga.

Abamu ku bawagizi ba Minisita Kibuule n’omubaka Muyanja baaweze obutakkiriziganya n’abakulembeze baabwe kye babagamba, nga bagamba nti be balina okwesalirawo sso ssi kubalagira kyakukola.

Akalulu k’omubaka omukya anakwatira NRM bendera mu Disitulikiti ye Mukono kalimu Margret Nakavubu Bakubi, Mary Margret Nalugo Sekiziyivu, Sheillah Amaniyo Draville ne Margret Nakabugo.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com