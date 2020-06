NGA embeeera ye kirwadde kya Covid 19 ekyazingako ensi yonna kikyagenda mu maaso n’okukyunya abantu saako n’abapangisa ebizimbe mu Kampala, abamu ku banannyini bizimbe ebikolerwamu emirimu ebmanyiddwanga Arcades bavuddeyo ne basonyiwa abapangisa baabwe ensimbi z’obupangisa.

Abagagga basazewo okusonyiwa abapangisa babwe emyezi 2 okuli ogw’okuna n’ogwokutaano omewaka guno nga abagamba nti nabo embeera babadde bagiraba, okusinziira nga emirimu bwe giri nti tegikyatambula.

Mu lukiiko lwe baatuddemu ne Minisita we by’obusuubuzi Amelia Kyambadde wakati mu kukkaanya ne Gavumenti ku ngeri gye bagenda okuggulawo ebizimbe byabwe abasuubuzi okutandika okukola, ba Nnanyini bizimbe beeyamye okutekawo embeera ennungi mu byobulamu okusobola okutangira ekirwadde kya Covid obutazinda bantu.

Abamu ku bagagga be bizimbe abasazeewo okusonyiwa abapangisa ensimbi kuliko

1. Donat Kananura owa Leisure Tec

2.Vincent Bugembe owa God is with Us Natete

3.Richard Lwanga, ono alina ebizimbe bingi mu Kampala okuli ne kimanyiddwanga KISENYI plaza

4. Omugagga wa Vinco Arcade

5. Owa Jemba Plaza

6. Owa California Arcade

7. Owa Nalule Arcade

8. Ddembe Lukyamuzi owa Ddembe Arcade Kikuubo

9. Kaliisa Moses- nga ono alina ebizimbe ebisoba mu 30 mu bibuga okuli Masaka, Kampala ne Mbarara era nga abapangisa abali ku bizimbe bye bonna yabasonyiye.

10. Nanyini Equatorial Mall naye abasonyiye.

