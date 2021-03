ABABAKA Abakyala ab’egattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Women Parliamentary Association UWOPA bavuddeyo ne balangirira nga bwe bagenda okuwagira Sipiika wa Palimenti aliko Rebecca Alitwala Kadaga.

Ekibiina kino kye kisinga obunene mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu era nga kiweza ababaka 280 era nga bonna basazeewo okuwa munaabwe Kadaga obuwagizi asobole okufuuka omukubiriza w’olukiiko lwe Ggwanga mu Palimenti eye 11.

Okwatula bino babadde ku wooteeri ya Golf Course mu Kampala nga basala amagezi butya bwe bagenda okukwatamu amateeka aganyigiriza abakyala mu bitundu gye babeera.

Akulira UWOPA Pamella Kamugo Nasio yategezezza banne nti balina okulwana okulaba nga basigaza ekifo ky’obwaSipiika nti kubanga amasiga 2 agafuga e Ggwanga galimu basajja nga ely’okusatu lilina kuba lya bakyala.

Yagambye nti essiga elya kabinenti likulemberwa Pulezidenti Yoweri Museveni, ono amyukibwa Edward Kiwanuka Sekandi, Ssabaminisita Ruhakana Rugunda bonna basajja.

Yayongeddeko nti ne kitongole kyamateeka kikulemberwa basajja bonna okuli Ssabalamuzi Aliphonse Owiny Dollo n’omumyukawe Richard Buteera, nga baba basigazza kifo kya bwa Sipiika kyokka nga abakyala.

Yamalirizza nga agamba nti omukyala yekka gwe balina teri mulala ye Rebecca Alitwala Kadaga, nga lye dooboozi lyabwe nga abakyala .

Kadaga agenda kugwwisa bwenyi n’omumyuakawe Jacob Oulanya mu kiseera kino naye nga tatudde awenja kalulu mu babaka banne

