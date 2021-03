ABAKOZI ba Leediyo ya Simba 4 abakazibwako elya bi Zonto abakwatiddwa mu kiro ekikesezza olw’okuna, ebintu by’ongedde okuboononekera bwe kitegerekese nti essawa yonna bagenda kutwalibwa mu maaso g’omulamuzi bavunanibwe.

Okusinziira ku mwogezi we kitongole ekikola ku kunonyereza ku misango Charles Twine agambye nti ekituufu bakazanyirizi bano balina emisango gye balina okuvunanibwa egy’ekuusa ku kukuma mu bantu omuliro saako n’okusiga obukyayi mu bantu gye bazza.

Agamba nti gino baagizza mu mu kusinziira engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nga bakozesa emikutu gya mawulire.

Anyonyodde nti amangu ddala bakulabikako mu maaso g’omulamuzi ku kkooti ya Buganda Road.

