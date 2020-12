MEEYA we Mukono era nga avuganya ku ntebbe y’obubaka bwa Palimenti obwa Munisipaari ya Mukono George Fred Kagimu avuddeyo natangaaza ku ffujjo ely’abadde ku kyalo Bukerere mu Division ye Goma ku lw’omukaaga wakati mu kunoonya akalulu okugenda mu maaso.

Kyategerekese nti abantu bangi baakubiddwa emiggo, era abasinga ne bagenda ne bisago nga buli ludda okuli olwa Kagimu n’olwomubaka Betty Nambooze lulumiriza lunne waalwo okuba mu kkobaane lino.

Meeya Kagimu avuddeyo nanyonyola nti yategezeddwa abatuuze nga bwe waliwo omuntu waabwe awambiddwa abawagizi b’omubaka Nambooze nti era mu kiseera ekyo baabadde tebamanyi waatwaliddwa.

“Amangu ago nakubidde Poliisi essimu bagoberere ensonga eyo oluvanyuma ne bantegeeza nti ndagire abeemulugunya bagende bakole sitetimenti, wabula kyanewunyisizza okuwulira ab’oludda lw’omubaka nga bagamba nti nkibaddemu omukono, kyentegeeza abantu nti ssi kituufu nakatono.

Nga obudde bukedde nafuddeyo okulaba ebyabaddewo era ne ntegezebwa nti omwana eyakubiddwa yabadde atwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mukono gye nagenze ne mulabako nga yenna abunye ebiwundu ebyamaanyi.

Nvumirira ebikolwa eby’obutemu ebyakoleddwa ku bantu baffe ab’eBukerere era ne mbagumya nti teri muntu ayinza kubakaka kuwagira muntu gwe mutayagala” Kagimu bwe yategezezza.

Kigambibwa nti ku lunaku lw’omukaaga wabalukawo olutalo mu kabuga ke Bukerere E Goma Mukono wakati wa batuuze n’abawagizi b’omubaka Betty Nambooze nga entabwe yava ku batuuze okugezaako okugoba omubaka aleme okukuba lukungaana mu muluka gwabwe, nga wano abatuuze abawerako bagenda ne bisago ebyamaanyi, oluvanyuma lwe kibinja kya bakanyama abatamanyibwa gye baava okubalumba ne babakuba.

Oluvanyuma Omubaka Nambooze bino byonna yabissa ku munne gwe bavuganya naye nga ye Meeya we Mukono George Fred Kagimu, Omubaka wa Gavumenti e Mukono Fred Bamwine saako ne bannaDP abalala.

