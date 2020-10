ENDOOLIITO wakati w’obulabirizi bwe Mukono saako n’omubaka we Kibuga kye Mukono Betty Nambooze Bakireke buli olukya byeyongera okulanda, nga ensonga zino zonna zeyolekedde mu sabiiti ewedde omubaka Nambooze bwe yali asisinkanye abavubuka mu lukiiko olwatuula ku kitebe kye kibiina kya NUP ekisangibwa ku kyalo Kavule mu Division ye Mukono.

Nambooze yategeeza abavubuka nti ekimu ku kisibye enkulakulana mu kibuga kino ye Meeya aliko kati era gwavuganya naye mu kiseera kino George Fred Kagimu okwekobaana n’abakulira obulabirizi bwe Mukono okuli Omulabirizi yennyini Kitaffe mu katonda James Williams Sebaggala ne basaanyawo amasomero ne kigendererwa eky’okunyaga ettaka.

Nambooze era yategeeza nti amassomero okuli erya Bishops Central lyasanyizibwawo nti kyokka nga lyali liyamba abaana abanaku nga likyali lya Gavumenti, olwensimbi entonotono abazadde ze baasasulanga abaana baabwe ne basoma nti kyokka mu kiseera kino ly’avaawo ne wasigalawo erya Bishop East saako ne Bishops west gaagamba nti gano ga bagagga teri muzadde mwavu asomesezaamu baana.

Era yategeeza nti eno yali ddiiri yennyini wakati wa Meeya Kagimu n’omulabirizi Sebaggala bwe bakkaanya okujja amassomero gano mu Gavumenti ne bagaddiza ekkanisa nga agamba nti ekigendererwa ekyakirimu kwali kwagaala bbo bennyini kubaako ttaka lye beddiza okutudde amassomero.

Ekkanisa olwawulidde bino naye kwe kuvaayo obwanga ne bw’olekeza Nambooze era nemulabula okukomya okulengezza omulabirizi Sebaggala saako n’okumuyita omubbi era ne bamugamba nti bwatakikomye bagenda kumuwalawala mpaka mu mbuga z’amateeka.

Mu lukiiko olwatudde ku kitebe ky’obulabirizi e Mukono nga lwabadde lukubirizibwa Omuwandiisi omukulu ow’obulabirizi Rev. Canon John Sebudde, Dean wa lutikko ya batukuvu Firipo ne Andereya Rev. Canon Enos Kitto Kagodo nabalala awatali kwesalamu baavumiridde ekikolwa ky’omubaka Nambooze, gwe baayogeddeko nga asusizza okuyisa amaaso mu kkanisa saako n’omulabirizi.

Canon Sebudde yagambye nti tebagenda kugumikiriza mpisa za Mubaka ono gwe yayogeddeko nti atuuse n’okuyita omulabirizi omubbi, nagamba nti balina okukola ekyetaagisa okulabba nga akomya okulinyirira ekkanisa.

Ye Rev. Canon Kitto Kagodo yagambye nti bamaze okutemya ku bannamateeka b’obulabirizi okwekenenya ebigambo by’omubaka Nambooze balabe oba basobola okumuggulako omusango gw’okuwayiriza n’okutema ebigambo.

Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2015 ekkanisa yasaba Gavumenti egiddize amassomero gaayo 3 okuli Bishops East, Bishops Central ne Bishop West egeddukanyize nga bagamba nti omutindo gwe byenjigiriza mu massomero gano gwali gugudde.

Wano eyali Town Clerk Innocent Ahimbisibwe n’eyali Meeya mu kiseera ekyo Johnson Muyanja Senyonga bassa kimu ne kkanisa era ne bawaayo amassomero gano oluvanyuma ekkanisa nesalawo okugafuula 2 ne kigendererwa eky’okusitula omutindo gwe byenjigiriza mu bulabirizi.

Ye Meeya aliko kati Kagimu agamba nti ebigambo eby’ayogerwa omubaka Nambooze naye abyewuunya bwe wuunya nti kubanga bwe byabererawo yali tanajja mu bukulembeze bwa kibuga kye Mukono.

