LYDIA Namayengo Njuba Muwala w’omubaka wa Munisipaari ye Mukono Betty Nambooze Bakireke avudde mu mbeera nasalawo avuganye maama we ku kifo ky’omubaka we kibuga kye Mukono, nga agamba nti akooye obujoozi.

Namayengo ono mukyala wa Mutabani wa Nambooze amanyiddwa nga Peter Njuba, era nga amaze ekiseera kinene nga ye mukwanaganya omukulu owe kisinde kya People Power mu bendobendo lya Mukono.

Ono era abadde amaze ebbanga ddene nga alamuza ekifo ky’omubaka omukyala owa Disitulikiti ye Mukono ku kaadi ye kisinde kya People Power saako n’okukola emirimu mu bavubuka ab’enjawulo.

Namayengo amanyiddwa nnyo nga omu ku bantu abasinze okutunda omukulembeze we kibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Sentamu mu Disitulikiti okuli Mukono, Kayunga, Buikwe ne Buvuma olw’emirimu gyabadde akola nga omuntu ku lwa Kyagulanyi.

Wabula kyamwewunyisizza gye buvuddeko nga amaanyi gonna n’amagezi byatadde mu kintu kya People Power ne NUP nga bimufiiridde busa kubanga bwe yasaba kaadi ya NUP abakulu tebagimuwa wabula baasalawo okugiwa Hanifah Nabukeera eyawagirwa ennyo Hon. Betty Nambooze.

Wabula kuluno agamba nti akooye ejoogo lya bannabyabufuzi abeeyita abalina amaanyi ne sente okutuula ku baana abato, naddala abo be balaba nga bayinza okuvaayo okutwala ebifo eby’obuvunanyizibwa mu Ggwanga Uganda.

“Nvuddeyo nvuganye ku kifo ky’omubaka wa Munisipaari ya Mukono kubanga ndaba nga nkisobola, era tewali muntu yenna ayinza kukinemesa kukivuganya olw’obuvumu bwe nina, saako ne bintu bye nkoze mu kibuga kino nga kwotadde ne mu Mukono eyawamu.

Akabonero kange ssawa okulaga nti eno ye ssawa obuyinza okukyuka ku buli mutendera okuva mu bantu abakuze mu myaka okudda mu bavubuka era ku lw’okutaano nga 2/10/2020 tulina olukungaana olw’awamu ne bannaNUP bannange mu Mukono mwe tugenda okwogerera ku nsonga zonna eziruma abawagizi ba NUP era nga wano we ngenda okubabuulirira ekiddako” Namayengo bwe yategezezza.

Bwe yabuuziddwa ku ky’okuvuganya ne maama we Namayengo yategezezza nti tavuganya mukadde we, wabula avuganya ku kifo kya bubaka mu Palimenti owe kibuga Mukono nga bwe kiri ne mu bitundu ebilala.

Abatunuulira ensonga bagamba nti kino kigenda kwongera okwawulayawula mu bawagizi ba NUP mu kibuga kye Mukono, olw’okuba abantu abagenda okuvuganya baamunju ate bamaanyi ddala.

Kati kitegeeza nti olw’okaano kati lulimu George Fred Kagimu owa Democratic Party Abas Ssozi owa NRM, Lydia Namayengo owa Independent, Betty Nambooze Bakireke owa NUP nabalala…

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com