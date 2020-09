NGA okuwenja akalulu eri abaagala obubaka mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu kweyongera okunyinyitira, buli kadde wabaawo abantu abapya abongera okwesogga ekisaawe kye by’obufuzi ne bigendererwa okubaako ebintu bye bakyusa okuva ku bukulembeze obubaddewo.

Mu kibuga kye Mukono walabiseeyo musaayi muto Nankanja Ndagire Hadijah 34, eyesomye okusuuza omubaka aliko kati Betty Nambooze kkaadi ye kibiina kya NUP gyayayanira mu kiseera kino, oluvanyuma lw’okusala eddiiro okuva mu kibiina kya Democratic Party DP abangi gye baali bamumanyidde gye buvuddeko.

Nankanja agamba nti amaze ebbanga nga atambuliza eby’obufuzi bye mu kisinde kya People Power, era ayagala wabeewo ku nkyukakyuka mu bukulembeze mu kibuga kye Mukono, kyagamba nti wakukilwanirira okulaba nga wabaawo ebikyuka era nga mumalirivu okwanganga omuntu yenna anavaayo okubbinkana naye mu kukwatira ekibiina kya NUP bendera mu munisipaari ye Mukono.

Ono gwe twasanze mu makaage agasangibwa ku kyalo Njerere Kirowooza ekisangibwa mu muluka gwe Seeta e Goma yatubulidde ku byafaayo bye saako n’obusobozi bwalina okukiikirira ekibuga kye Mukono mu Lukiiko lwe Ggwanga olukulu.

“Nzaalibwa ku kyalo Bagala Zone ekisangibwa mu muluka gwe Seeta, Kitange ye Mwami Ahmed Lugoloobi ne Maama Harriet Namaganda Lugoloobi abatuuze ku kyalo Bagala mu Seeta wano era we nakulira.

Okusoma kwange nakutandikira mu ssomero lya Seeta Church of Uganda okutuuka mu ky’okutaano ne ngenda mu ssomero lya Hassana and Tourabi e Bweyogerere gye nakolera eky’omusanvu, oluvanyuma ne negatta ku ssomero lya Kibuli SS gye natuulira siniya ey’okuna n’omukaaga.

Neegatta ku ttendekero ekkulu e Makerere ne nkola diguli yange eyasooka mu byenfuna, era olw’agimaliriza nasalawo okwetandikirawo emirimu gyange nga omuntu, era kati ntunda bizimbisibwa mu dduuka elimanyiddwanga Nasir Hard Ware.

Olw’okuba nakulira mu kibuga kye Mukono era nga mwenzaliddwa saako n’okusomera nakizuula nti ddala waliwo ebintu ebibulamu mu bukulembeze obuliwo naddala mu kukyusa embeera abantu mwe bawangalira e Mukono.

Ekilala kye nazuula kwe kuba nti entalo mu bukulembeze e Mukono ze zimu ku bilemesezza enkulakulana era obukulembeze bwe njagala okukwata, nja kubwesigamya nnyo ku kuzimalawo wabeewo okukwatagana mu bakulembeze be kitundu kyaffe olwo enkulakulana elabike.

Ekilala ndowooza kye kiseera omukulembeze gwe tulina Nambooze emyaka gyatukulembedde gimala, nga kye kiseera okudda ebbali abaana abavubuka batwale obukulembeze bwe kibuga mu maaso, kubanga sisuubira nti akyalina kyagattako.

Nga ojjeeko abantu okuba nti boogera nnyo era amaloboozi gaabwe ne gagenda wala nnyo, naye bwoddako mu kitundu kino abantu ba wansi bali bubi naddala mu bye njigiriza, bwotukako mu butale abantu baffe gye bakolera embeera eliyo ssi yamulembe nga oyinza okwebuuza oba ddala abantu abakolerayo bawa omusolo oba nedda.

Njagala okulaba nga mu bukulembeze bwanga ntwala omutawaana okufaayo bantu abatalowozebwako nnyo omuli abakadde, bamulekwa ne bannamwandu nabo babeeko kye bafuna ku mugabo gwe Ggwanga lyabwe kubanga okunoonyereza kwe nkoze abantu abo bali bubi nnyo.

Abavubuka gye mbadde ntambulira nsanze nga bangi kubo ebilagalalagala byabonoona dda obwongo era nga abaali abantu ab’obuvunanyizibwa batabuka dda emitwe, mu mbeera eno nsazeewo ngenda kutandikawo ekifo awagenda okubudabuda abavubuka n’okubabuulirira okuva ku bitamiiza baddemu bafuuke abantu abalungi mu kitundu era mbatandikirewo ne mirimu basobole okuyamba bazadde baabwe saako n’abomumakagaabwe abalala.

Ekilala abantu baffe babadde tebafuddeyo nnyo kwekuuma kawuka ka mukenenya, ngenda kulaba nga mbateekamu emisomo kubanga bangi kubo teabafaayo kwekuuma bulamu bwabwe ekivuddeko bano okufa nga bakyali mu myaka emito we bandigasirizza e Gwanga lyabwe.

Okugatta bannaMukono mu kiseera kino nsonga nkulu nnyo kubanga abasinga babadde beeyawuddemu nnyo olw’ebyobufuzi ebitabayamba nga essira tugenda kuliteeka nnyo ku kubayigiriza kukola basobole okwejja mu bwavu.

Abakyala abo nina akaama kaabwe kubanga ngenda kufuba nnyo okulaba nga mbagatta wamu mu bibiina basobole okubaako kye bakola ekireeta ensimbi mu nsawo nga olwo lwe bajja okusobola okulabirira amaka gaabwe nga tebegayiridde nnyo baami ennaku zino abatafaayo mu kusomesa baana.

Nankanja mukyala mufumbo era omwami we Siraj Musoga yoomu ku basinga okumuwagira okusobola okutwala ekifo ky’obukulembeze mu Kibuga Mukono bonna mwe bawangaalira.

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com