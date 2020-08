ENTEKATEEKA z’okuddabiriza amaka awagenda okutekebwa office zekibiina kya National Unity Platform (NUP) ekikulemberwa omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu e Mukono zigenda bukwakku.

Emirimu gy’ongeddwamu amannyi oluvanyuma lw’omubaka w’ekibuga Mukono Betty Nambooze Bakireke okuvayo wiiki ewedde nalangirira mu lwattu nga bweyegasse ku kibiina kya NUP era nga ne office zino zitereddwa mu gamu ku makaage agasangibwa ku kyalo Kavule-Nabuuti mu Mukono central division.

Kansala Kaddu Stephen omu ku bali ku ddiimu ly’okuyoyota ekifo kino atubulidde nti werunatukira olw’okutaano nga omulimu bagugyeko engaalo, era nga kisigalidde mukulembeze wa NUP kujja kugaggulawo mu butongole.

Nambooze yawaayo amakaage gano nga omu ku kawefube w’okwongera okunnyikiza emirimu gye kibiina kya NUP mu Mukono.

Kinajjukirwa nti bwaberedde sentebe we Kibiina kya DP e Mukono offiisi ze kibiina abadde yazissa mu malkaage gaasulamu ku kyalo Nakabago emu ku nsonga eyamutabula ne bannakibiina nga bagamba nti baali tebeetayizaayo bulungi.

