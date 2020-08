OMUBAKA wa Munisipaari ye Mukono Betty Nambooze Bakireke awaddeyo emu ku nnyumba ze muteekebwemu offiisi ze kibiina kya NUP ekikulemberwa Hon Robert Kyagulanyi Sentamu.

Kigambibwa nti ekizimbe kino kya maka era nga kiriko ne kikomera ekisangibwa ku kyalo Kavule mu Mukono Central Division mu massekkati ge kibuga kye Mukono, era nga muno emirimu gyonna egya NUP mwe gigenda okuddukanyizibwa.

Ensonda zilaze nti Kyagulanyi abadde amaze akabanga okuva lwe yatongoza ekibiina kye nga anoonya ekizimbe ekiyimiridde mwayinza okuteeka Offiisi ze mu Mukono, kyokka nga bannanyini mayumba batya okumupangisa okutuusa ku lw’okusatu oluwedde bwe yali akyaliddeko Omubaka Nambooze namusuubiza okumuwa emu ku nnyumba ze addukanyizeemu emirimu gye kibiina kya NUP.

Kino kilaze nti Nambooze aba DP bwe bategendereze yandyabuulira ekibiina kyabwe ne yeegatta ku Kyagulanyi, okusinziira ku embeera ye by’obufuzi bwegenda ekyukakyuka okuva ekisinde kya People Power bwe kyeyerura abakulembeze baakyo ne batongoza ekibiina kya NUP National Unity Platform.

