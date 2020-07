EBY’OBUFUZI mu kiseera kino bikyuka nga ssawa, era ebibiina eby’enjawulo bitandise okugugumuka olwa ba mmemba baabyo okwongera okusala eddiiro.

Bulijjo abantu babadde bamanyi nti Omuloodi wa Kamapala Erias Lukwago munna Dp omukuuukutivu nti oba oli awo enkola ya Pulezidenti Norbert Mao yeetamukolera naye olwaleero lwe bakitegedde nti Lukwago omutima gwe gwali gwagenda dda mu kibiina kya FDC ekyatandikibwawo Dr. Kiiza Besigye.

Olwaleero nga 28.07.2020 Lukwago mu butongole yeegasse ku kibiina kya FDC ku mukolo ogukyagenda mu maaso ku kitebe kyabwe e Najjanankumbi mu Kampala.

Kitegerekese nti Lukwago abadde amaze ebbanga nga ali mu nteseganya nabakulembeze mu FDC omuli Pulezidenti Patrick Amuriat, Dr. Kiiza Besigye nabalala era kino tekigudde bugwi nga abasinga bwe babadde bakiroowoza.

Ono era yagenda okukwatira FDC Kaadi mu kulonda kw’omukulembeze we ggwanga omwaka ogujja nga kino kitataaganyizza abe kibiina kya NUP ekikulemberwa Hon. Robert Kyagulanyi Sentamu.

Ono era kigambibwa nti aliko bannaDP kakongoliriro baayinza okugenda nabo mu FDC, omuli omubaka we Kibuga kye Mukono Betty Nambooze, Moses Kasibante, Allan Sewanyana nabalala bangi ababadde mu nteseganya ne Dr. Besigye.

Dr. Besigye mu kusooka yalaga nti tagenda kwesimbawo era okuva ku olwo bannaFDC babadde mu kiyongobero nga beebuuza ku kiki ekiddako nga gtebalina muntu yenna agenda kuvuganya ku bwa Pulezidenti mu kulonda okubindabinda.

Ebilala bikyaggya………………………………….

Do you have a story in your community or an opinion to share with us: Email us at editorial@watchdoguganda.com