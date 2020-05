ABABAKA mu lukiiko lwe Ggwanga olukulu 63 bokka be bakazaayo ensimbi obukadde 20 bwe baali baatwala nga beerimbise mu kulwanyisa ekirwadde kya Covid 19 kyokka kkooti n’omukulembeze we Ggwanga ne babalagira okuzizzaayo oba okuzitwala mu bukiiko obwatekebwawo okulwanyisa ekirwadde kino ku ma Disitulikiti gye bakiikirira.

Okuva ekiragiro kya kkooti bwe kyayita ababaka 63 bokka be bakazzaayo ensimbi zino, okuva ku abo abasoba mu 450 abaalondebwa era abakiika mu Palimenti ya Uganda.

Mu kiseera kino ensimbi 1,249,000,000 zokka ze zakaddizibwayo mu bukiiko ku zi Disitulikiti nga kati esigaddeyo 8,751,000,000 okuva mu Babaka.

Olukalala lwa bazizzayo olwakungaanyiziddwa nga 8.05.2020 luluno wammanga;

1. Prof E Kamuntu MP sheema- 20m

2. Robert Kyagulanyi, Kyadondo East- 20m

3. Amelia Kyambadde- Mawokota- 20m

4. Jacob Oulannya, Omoro- 20m

5. Mathias Mpuuga,Masaka Municipality- 20m

6. Zaake Francis Mutebi, Mityana- 20m

7. Muwanga Kivumbi, Butambala- 20m

8. Gerald Karuhanga, Ntungamo- 20.5m

9. Jonathan Odur, Erute South- 20m

10. Lubega Medard Ssegona, Busiro county- 20m

11. Thomas Tayebwa, Ruhinda North County- 20m

12. Mary Paula Turyahika, Rubabo County Kigezi- 20m

13. Wilfred Niwagaba, Ndorwa East- 20m

14. Caroline Kamusiime Muhwezi, Rukiga Woman MP- 20m

15. Rt. Col. Fred Mwesigye, Nyabushozi county- 20m

16. Ernest Kiiza, Masindi Municipality- 20m

17. Jackson Markson Oboth, Budama County Tororo- 20m

18. Peter Ogwang, Usuk County Katakwi- 20m

19. Sarah Achieng Opendi, Tororo Woman MP- 20m

20. Odonga Otto- 20m

21. Evelyn Anite-20m

22. Hon Rose Kabagyeni, the Kisoro district woman MP- 20m

23. Hon Timuzigu, Kajara County Ntungamo district- 29m

24. Hon Kahima Moses, MP Ruhaama county, Ntungamo- 20 m

25. Judith Nabakoba, Mityana district Woman MP- 20m

26. Mwesigwa Rukutana, MP Bushenyi county- 20m

27. Janet Kataaha Museveni, Ex Official- 20m

28. Beatrice Rwakimaari, Ntungamo District Woman MP- 20m

29. Persis Namuganza,Namutumba district- 20m

30. Loi Katali, Jinja Woman MP- 20m

31. Gen Katumba Wamala- 20m

32. Gen Elly Tumwine- 20m

33. Lt. Gen Ivan Koreta- 20m

34. Maj. Gen Pecos Kutesa- 20m

35. Maj. Gen Innocent Oula- 20m

36. Brig. Felix Kulaigye- 20m

37. Col. Flavia Byekwaso- 20m

38. Col. Francis Takirwa- 20m

39. Capt. Evelyn Asiimwe- 20m

40. Capt. Susan Lakot- 20m

41. Asuman Baslalirwa, Bugiri Municipality- 20m

42. Jennifer Kyomuhendo Mababazi, Kagadi Woman MP- 20m

43. Tom Butime, Kyenjojo Mwenge county- 20m

44. Muyanja Ssenyonga, Mukono county south- 20m

45. Ssekandi Kiwanuka, Masaka Bukoto constituency- 20m

46. Haruna Kyeyune Kasolo, MP Kyotera county- 20m

47. Robina Ssentongo Nakasirye, Kyotera Woman MP- 20m

48. Christopher Kalemba, MP Kakuuto County Rakai- 20m

49. Ayaka Rose, Woman MP Maracha- 20m

50. Sarah Najjuma, Woman MP Nakaseke- 20m

51. Robina Rwakojo, Woman MP, Gomba- 20m

52. Amule Doreen Ruth, Woman MP Amolatar- 20m

53. Akello Rose Lilly, Woman MP Karenga district- 20m

54. Esther Anyakun, Woman MP Nakapiripirit- 20m

55. Margaret Achilla, Woman MP Kotido- 20m

56. Hillary Lokwang, MP Iki County, Kabong- 20m

57. Adome Moses Bildad, MP Jie County Kotido- 20m

58. Frank. K. Tumwebaze, Kamwenge District- 20m

59. Dr Ruhakana Rugunda, Kabale District- 20m

60. David Bahati, MP Ndorwa West- 20m

61. Matiya Kasaija, Kibaale District- 20m

62. Beatrice Atim Anywar, Kitgum Municipality- 20m

63. Moses Kasibante, Lubaga North- 20m

