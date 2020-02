ENGUUMI enyoose ku kitebe kye kibiina ekisinga obukadde mu Ggwanga ekya Democratic Party DP ekisangibwa ku luguudo Balintuma mu Kamapala nga abawagizi be kibiina bawakanya enkola ye mirimu egikolebwa abakulu mu Kibiina ennaku zino.

Guno ssi gwe mulundi ogusoose nga abawagizi ba DP balwana ne mu wiiki 2 emabega era abagambibwa okuba abawagizi b’omuteesiteesi omukulu mu kibiina Sulaiman Kidandala era baazinda ekitebe ne balwana n’abakkiriza mu bukulembeze bwa Pulezidenti we kibiina Norbert Mao.

Olwaleero lwe lubadde olutuula lw’olukiiko lwe kibiina olw’okuntikko, wabula abakiise olumaze okwesogga ekifo awateserezebwa, olwo oluggi mwe bayingirira ne luggalwa, ekiddiridde kye kibinja kya bavubuka okujja ne kizinda ekizimbe kyonna era ne baggula geeti ku mpaka ekiddiridde ababadde munda ne bambalagana nabo.

Oluvanyuma ababadde munda basinzizza ekibinja ekivudde ebweru amaanyi ne baggalawo okusobozesa abakulu mu kibiina ababadde bateesa okugenda mu maaso nga bateseza ekibiina.

Amangu ddala batandise okuyimba ennyimba ezisuuta omukulembeze we kisinde kya People Power Kyagulanyi Sentamu Bobi wine.

Ensonda ezesigika zigamba nti bano babadde bawagizi ba banna Dp okuli omuteesiteesi we Kibiina Sulaiman Kidandala saako n’omumyuka wa Pulezidenti atwala Buganda Betty Nambooze Bakireke abajjibwako obuvunanyizibwa mu kibiina gye buvuddeko.

Oluvanyuma Poliisi ezze ne ne bakkakanya era olukiiko ne lweyongera okugenda mu maaso.

Abakulu mu kibiina babadde tebanabaako kye boogera.

