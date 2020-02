OMWAKA 2021 gunateera okukuba koodi, eby’obufuzi mu bitundu eby’enjawulo kati ye mboozi esinga okutunda wonna mu Ggwanga, mu kibuga kye Mukono abavubuka bagamba nti kuluno ka gwake k’etonnye balina okutwala ekifo ky’obubaka bwa Munisipaari bwe baludde nga bakonga lusu.

Kuluno munnabyanjigiriza era omusuubuzi Abbas Ssozi Ssegujja avuddeyo yetabe mu lw’okaano lw’obukulembeze mu kitundu kya Munisipaari ye Mukono gyagamba nti gyazaalibwa, gyakulidde, okusoma saako n’emirimu gye.

Ekifo kino mu kiseera kino kilimu omubaka Betty Nambooze Bakireke kyamazeemu emyaka egisoba mu 10.

Ssozi gwe twasanze mu makaage agasangibwa ku kyalo Nasuuti ekiri mu muluka gwe Ntawo mu Mukono Central Division, bwati bwe yatunyonyodde ebimukwatako;

Nazalibwa nga 18.10.1981 ku kyalo Totala Village ekisangibwa mu Division ye Mukono mu Munisipaari ye Mukono.

Kitange ye Lt. Col. Moses Segujja ne maama Hadijjah Namazzi abatuuze be Nasuuti Mukono, era mu maka ga kitange nze mwana asooka.

Okukula kwange nagenda okutegeera nga mbeera ne Jjajja wange Millicent Namazzi, kubanga mu kiseera eky’omwaka gwa 1982-1983 kitange yali yegasse mu bayekera ba NRA abaali bagenze mu nsiko okununula e Ggwanga.

Jjajja Millicent mu kiseera ekyo yali atunda manda kyokka bwe yalaba nga ntuuse okusoma nantwala ku ssomero lya Kigoonya Nursery School elyali lisangibwa ku kyalo Total Village ne ntandika okusoma

Mu mwaka gwa 1986 Taata wange yakomawo nga olutalo luwedde nantwala okutandika ekibiina ekisooka mu ssomero lye kkanisa ya Uganda elimanyiddwanga Bishops West Primary School e Mukono, gye nava ne neeyunga ku Nkoyoyo Day And Boarding Primary School Matale gye natuulira ekibiina ky’omusanvu.

Ebibuuzo byakomawo ngankoledde ddala bulungi era bazadde bange ne bantwala e Kiira College Butiki okuva mu siniya esooka okutuuka mu y’okuna.

Siniya ey’omukaaga nagikolera ku ssomero lya Kasawo SS Kigayaza, gye nava ne neegatta ku Ttendekero ekkulu e Makerere ne nkuguka mu Busomesa, ndi musomesa omutendeke owa masomo okuli Economics ne Geography.

Oluvanyuma nagenda mu Ttendekero lya IUIU Islamic University in Uganda ettabi elye Kibuli ne nkola Diploma yange mu nzirukanya ye mirimu Public Administration.

Emirimu Ssozi gyakozeeko

Bwe namala okukuguka mu byenjigiriza e Makerere nasalawo okutandika okuteeka bye nasoma mu nkola era nasomesaako mu ssomero lya Equator College Lugazi, gye nali akulira eby’ensoma mu ssomero lyonna DOS, mu ngeri yeemu era nali nsomesa ku ssomero lya St. Martins Lubaga SS, oluvanyuma gyonna emirimu ne ngireka ne nsalawo okutandika essomero lya siniya ku kyalo Ttakajjunge e Mukono elimanyiddwanga Buntubulamu Helm Trust College.

Eno twasomesezaayo abaana bangi era nafunayo n’omukisa okubaako abayizi ba mulekwa be nali nnyambako , oluvanyuma abaafuna abazungu ababakwatirako ku kusasula ebisale bye ssomero ne tukwatagana nabo.

Mu kiseera ekyo nali nfuuse omukulembeze wa bavubuka mu Town Council ye Mukono, nga kino kyanyamba nnyo okwongera okunyweza omukwano n’abazungu era ne batandika okuleeta emisomo egy’agendererwamu okubangula abavubuka okubaako emirimu gy’omumutwe gye bayiga okukola.

Neyongerayo ne nkolagana nabo era ne ntandikawo ekitongole ky’obwanakyewa ekiyamba ku baana bamulekwa abatalina mwasirizi ekimanyiddwanga Mukono Child Support Iniciative kye ntambuza n’okutuuka kati era ne mpitibwa mu Ggwanga lya Budaaki okusobola okunoonya obuyambi ne mbufuna nga kati tulina abayizi 102 be tusasulira ebisale bye ssomero mu massomero ag’enjawulo okwetoloola Mukono.

Ndi musajja musuubuzi wa birime era mu biseera bye mabega nga e Ggwanga lya Southern Sudan telinaba kwononeka nali ntwalayo nnyo ebyamaguzi naye kati emirimu gyange egisinga ngikolera wano mu Uganda.

Ndi mulimi era omulunzi we nkoko ku kyalo Kabembe ninayo faamu ye nkoko mwe nsinziira okusomesa abavubuka ennunda ye nkoko ey’omulembe basobole okufuna ensimbi.

Ssozi mu by’obukulembeze

Eby’obukulembeze nabitandikira mu mu ssomero lya kiira Coollege eno nze nali nkulira ekisulo kyaffe mu kibiina eky’okusatu ne ky’okuna, eno bwe navaayo okwegatta ku Ksawo SS natandikawo olupapula lwa mawulire olwafulumanga buli wiiki lwe natuuma Kasawo Mirror, luno lwanyamba nnyo abaana okummanya ennyo ku ssomero kubanga nze nali omukungaanya walwo, era abakulira essomero lino banyambye nnyo kubanga lukyaliwo.

Nga ndi mu luwummula olwa siniya ey’omukaaga nalondebwa okubeera omuwandiisi ku lukiiko olukulembera abavubuka mu Town Council ye Mukono, era ne nondebwa okubeera omuwandiisi w’olukiiko lwa bavubuka b’ekibiina kya NRM mu Disitulikiti ye Mukono, oluvanyuama ne nfuulibwa Ssabavubuka wa NRM mu disitulikiti ye Mukono ne Mukono eyawamu (Greater Mukono).

Nalondebwa okubeera Kkansala eyasooka owabavubuka ku Munisipaari ya Mukono, era kati nze akulira abasuubuzi ku lukiiko lw’ekibiina kya NRM mu Mukono.

Ssozi byagenda okusimbako essira

Singa mba mpereddwa omukisa okukiikirira abantu baffe aba Munisipaari ye Mukono essira ngenda kuliteeka nnyo ku bye njigiriza kuanga yadde nga Mukono kibuga kikuze naye era abaana bangi tebasoma nga kino kijja kutuviiramu omutawaana gye bujja kubanga bagenda kufuukira ekitundu ekizibu olw’obutaba na mirimu.

Abavubuka baffe njagala okubalowoozaako mu ngeri eyenjawulo nga tubateerawo embeera gye basobola okuyitamu okuyiga emirimu egy’emikono okuli okubayigiriza okukanika emmotoka ne Boda Boda, okuzimba, okubajja ne bilala.

Mu mukono tulina ebitundu bye byalo njagala okulaba nga tuyambako ku balimu baffe basobole okufuna mu bye balima kubanga nkizudde nti abasuubuzi bajerega nnyo abalimi kubanga baba tebamanyi butale gye buli nabo kwetwalirayo ebyamaguzi byabwe basobile okufuna ku nsimbi ezegasa.

Eby’emizannyo mu bavubuka tetugenda kubisuula ku bbali kubanga nja kulaba nga ntandikawo wakiri ettendekero ly’omupiira eri abaana abato abalina obwagazi ne kitono eri omupiira nabo basobole okukuguka mu muzannyo bafune kilaabu ennungi zibagule bafune ku nsimbi.

Ssozi musajja mufumbo era alina n’abaana era munnaNRM lukulwe.

