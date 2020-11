For 13 years now, Buzz Teenz Award has always given a chance to teenagers to vote for their favourite entertainers in various sectors.

Sponsored by MTN Pulse, this year’s award gala will be going down on December 13th in a virtual event due to Covid-19 pandemic. Over 21 categories which include Teenz artiste of the year, male artiste, Female artiste, breakthrough, song of the year, flyest video, hottest collabo among others have been listed.

This year, Crysto Panda took the lead with seven nominations, followed by the likes of Karole Kasita, Sheebah Karungi and B2C.

Here is a list of full nominations;

Teenz Artist of the Year Crysto Panda

Fik Fameica

Sheebah

Azawi

B2C

Karole Kasita

Daddy Andre

Spice Diana Teenz Male Artist Daddy Andre

Crysto Panda

B2C

Fik Fameica Teenz Female Artist KaroleKasita

SpiceDiana

Azawi

Sheebah Teenz Hottest Song Writer Azawi

Daddy Andre

Shenaskies

Nessim Teenz Breakout Artist Zex Bilangilangi

Victor Ruz

Crysto Panda

Azawi Teenz Dancehall Artist/Group Karole Kasita

Sheebah

Zex Bilangilangi

Crysto Panda Teenz Hottest Song of the Year Bino CrystoPanda

Munda Awo B2C

Ratata ZexBilangilangi

Love PanicVinka

Balance KaroleKasita Teenz Flyest Video Turn Up the vibe Apass and Ykee Benda

Repeat it Azawi

Nakyuka Sheebah

Balance KaroleKasita

BinjiFikFameica and LydiaJazmine Teenz Hottest Collabo Tonelabila Daddy Andre and Angella Katatumba

Kokonya Spice Diana and Harmonize

Kwata Essimu Winnie Nwagi and FreeBoy

Kyoyina Omanya Remix Crysto Panda and Sheebah Teenz Hottest Hip Hop Song Bintwala MunG

Dear HipHop GNLZamba

NdiByange FikFameica

Uganda YaffeRemix ft GNL Zamba AllStars Teenz Dancehall Song Bino Crysto Panda

Nakyuka Sheebah

Ratata ZexBilangilangi

Balance KaroleKasita Teenz Gospel Song Blessed John Blaq ft Levixone

Who cares Pr Bugembe

Detergent EliBulamu

KabakaKristo Grace Nakimera Teenz Hottest Radio Station CroozeFM

GalaxyFM

NXTRadio

XFM

CBS FM89.2 Teenz Hottest Radio Program o Top 7 countdown on Galaxyfm o Xplosion onXFM o Evening Rush on GalaxyFM o The X-Zit onXFM Teenz TV Station o SparkTV o NBSTV o NTV o Magic1Tv Teenz Hottest TV Personality o Etania o Crysto Panda o Douglas Lwanga o Lynda Ddane Teenz TV Show o NBS KatchUp o NTV DanceParty o NBS After5 o Hit List on Magic1Tv Teenz Fashionista Star o Bettinah Tianah o Fik Fameica o Anita Fabiola o Spice Diana o Vinka Teenz Hottest DJ o DJ Roja and DJ SlickStuart o DJ AliBreezy o VJ BabyLove o DJMercy Teenz Hottest Audio Producer o Nessim o DaddyAndre o ArtinPro o Baur Teenz Social Media Star o MarthaKay o Barbie Kyagulanyi o SesaBat o DouglasLwanga Teenz Funniest Comedian o Mc Mariachi o Madrat and Chiko o SesaBat o Maulana And Reign o Anne Kansime